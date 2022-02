Ni Rusia, ni Estados Unidos (OTAN incluida): Ucrania sí

Se dice: “Putin ha cruzado el Rubicón”, bueno, tristemente lo sigue cruzando y tendría que bajar Dios mismo para revertir este hecho. La guerra, el dolor con sus heridos y muertos, sus desplazados, ya es un hecho ahora mismo. La independencia de Donetsk y Luhansk (las 2 regiones separatistas y rusófilas del este de Ucrania) ha sido reconocida por Moscú, y el ejército ruso ya tiene sus tropas en dichos territorios. Conforme al derecho internacional estamos frente a una invasión de facto de Ucrania y eso no es bueno desde cualquier sensato punto de vista.

Putin ha violado los acuerdos de Minsk y ello ha desencadenado una grave situación bélica. Además, cabe recordar que el pueblo ucraniano ha sido una víctima histórica del colonialismo, sea del zarismo o del estalinismo, como la de los irlandeses con Inglaterra o la de los puertorriqueños con Estados Unidos. El sentimiento nacional ucraniano es legítimo, aspiración que hasta cierto punto los grupos fascistas han explotado exitosamente. La opresión ucraniana es de vieja data: ya había sido analizada con acierto y responsabilidad por Lenin y Trotsky hace un siglo.

Pero, ¿es el líder ruso el único responsable de esta tragedia?; ¿tiene Zelensky algún adeudo en esto?; ¿habrá que tomar partido entre Rusia y Estados Unidos, incluidos sus socios de la OTAN? Estas preguntas son indispensables si se quiere seguir la pista de todo este drama que se inicia con la disolución de la Unión Soviética.

Cuando Zelensky ganó las presidenciales, lo hizo como el candidato de la paz y en él se cifraron muchas esperanzas. Pero la realidad demostró que su gobierno no tendría estabilidad si se hubiera dedicado a condenar a las fuerzas ultranacionalistas y fascistas que son fuertes en Ucrania, y que se dedican al hostigamiento de la minoría rusa que predomina en las provincias rebeldes.

Esta connivencia de Zelensky con expresiones extremistas, aceleró las fobias contra Rusia y su lamentable acercamiento al hegemonismo de los Estados Unidos. Y en esto de la exacerbación del fanatismo nacionalista, Zelensky tiene su cuota de responsabilidad con sus graves consecuencias, pues debió haber luchado por la neutralidad de su país y por un inequívoco distanciamiento del nacionalismo reaccionario, compuesto por una camarilla fascistoide que sueña con “la gran Ucrania”. Los presupuestos de esta idea son excluyentes y afectarían, principalmente, a las minorías rusas, rumanas y húngaras. La recomposición del débil Estado ucraniano supone para la derecha 3 proyectos percibidos por estas minorías como amenazantes: una lengua nacional, una iglesia nacional y un Ejército nacional.

¿Estados Unidos o Rusia?, pregunto otra vez. El dilema es falso pues también existe el partido de la paz, uno que la humanidad debería abrazar, que es la política que conviene al pueblo menudo de Ucrania, a sus minorías, a la gente de Rusia; es lo justo para quienes habitamos los Estados Unidos y es lo deseable para el resto de la humanidad. La gente común del mundo merece una existencia sin guerras. ¡Que los plutócratas y los mercaderes de la guerra se peleen entre ellos!

No tenemos por qué ser prorusos, ni pro Zelensky, o, pro Estados Unidos. Las buenas razones deben moverse por criterios que tienen que ver con la libre determinación de los pueblos, la no-violencia y la permanente construcción de la paz. Ser activista en el universo del pacifismo no es fácil: somos pocos, tenemos pocos recursos económicos y, con frecuencia, somos percibidos como antipatriotas, traidores, agentes del enemigo y otras sandeces. Pero hemos sido siempre -a veces la única voz en el desierto- quienes declaramos las cosas como son, con la verdad, y en favor de la convivencia pacífica entre todas las naciones.

Estados Unidos también es precursor de este desastre, también es su responsable directo. Desde hace 2 décadas Washington se alejó de su promesa -que Bush padre y el exsecretario de Estado, Baker, le hicieron a Gorbachov- de no expandir la OTAN hacia el este y el de concretar un nuevo mecanismo de seguridad para Europa que correspondiera a la naciente realidad de la post Guerra Fría.

Lamentablemente la promesa duró poco. Durante este tiempo Rusia fue menospreciada, si se quiere humillada, por un Estados Unidos prepotente que extendió su OTAN y sus misiles nucleares en las narices de Rusia. Ahora el “oso blanco” ha reaccionado con una virulencia y riesgosos cálculos que a nadie convienen. Este hecho no lo apoyo y no lo justifico. No tiene excusa. Pero conozco las causas de su comportamiento. Solo un análisis histórico y detallado permite conocer las verdaderas causas del conflicto. El lector puede hacerlo: el requisito es investigar con seriedad.

Aclaro que cuando me refiero a los Estados Unidos, hablo del poder imperial plutocrático -fundamentalmente blanco- que encuentra su maldad en el Pentágono, el complejo industrial y en el despiadado capitalismo monopólico, elementos que aspiran a convertirse en expresiones de un imperialismo unipolar y, por lo mismo, autoritario. La diplomacia de los Estados Unidos se ha venido militarizando y esa tendencia debe ser denunciada por las fuerzas progresistas y pacifistas del mundo.

Cuando la revolución social ocurra en el país de Lincoln, también el mundo cambiará para bien. La otra posibilidad es la de aceptar, simplemente, nuestra naturaleza salvaje (diabólica en sentido literario) lo ocupe todo y esperar el fin del mundo.

La cruzada de Biden en Ucrania no es por la libertad ni por la paz, ni por la seguridad de los pueblos de Europa: el fervor de Biden responde a los intereses del 1% más rico del país, al poder de las industrias petroleras y armamentísticas, etcétera, etcétera. De otro modo, ya hace rato estuviera negociando todo con su contraparte.

El gran templo del imperio -la mayor negación de Dios-, la que ofrece sacrificios humanos con sus obispos y falsos dioses hechos de oro, se llama Wall Street. Pero, además, ¿tiene el imperio un prontuario invicto en la lucha por la libertad y la autodeterminación de los pueblos? ¿Acaso se olvida que los blancos supremacistas, orientados desde la Casa Blanca, se anexaron la mitad de México?; ¿Es corta la memoria?; ¿Se olvidan de las islas Hawái y de su humillante anexión?; ¿Se olvida acaso cómo los colonialistas arrasaron a las naciones indígenas desde Nueva Inglaterra hasta el Pacífico?; ¿Se olvida cómo Washington financia al régimen de Tel-Aviv que viene -desde hace décadas- robándose tierras palestinas con criminal violencia? ¿Se olvida cómo Washington financia hasta los dientes a la despreciable y asesina monarquía saudí? En todo el planeta, sin excepción, el gobierno de Estados Unidos es el que menos puede defender con honra la integridad territorial de las naciones. Al Pentágono no lo acompaña ninguna moral, y en el análisis ético es un indigente.

Por favor, no confundan mi tesis. No digo que Putin sea un angelito, el bueno (también responde a los intereses plutocráticos y capitalistas que circulan en la Federación Rusa); lo que digo es que no conviene dejarse convencer por la propaganda -sea del bando que sea- de que existe un partido bueno y otro malo. Este maniqueísmo es inaceptable, porque ninguno de los agresores (Rusia, y Estados Unidos con su obcecado y demente hegemonismo), planta la vida y la paz. Ambas fuerzas han precipitado una dinámica monstruosa y tal holocausto de pasiones y hechos debe ser denunciado.

Hay que decirlo claramente: el pueblo de Ucrania -incluyendo a sus minorías- constituye la sangre ofrecida en sacrificio. Ya corre la sangre a nombre de la seguridad de Rusia, ya corre la sangre a nombre del patológico hegemonismo estadounidense. Saldrán los medios de comunicación y las redes sociales en defensa de uno u otro bando, explotando las fibras emocionales de la gente, en fin, haciendo de la guerra un espectáculo, y se verá a la gente enmarcar su Facebook con banderas ucranianas o de Rusia, mientras hipócritamente Washington y sus corifeos fingen ser ángeles de luz.

(*) Allen Pérez es Abogado