Carta abierta a José María Figueres Olsen

Columna Poliédrica

A los gobernantes se les debe juzgar por los hechos, por sus acciones concretas. Eso es lo que está haciendo una gran parte del electorado con usted, porque su administración entre 1994-1998 estuvo colmada de malas decisiones; muchas de ellas renegando del pensamiento de su propio padre, algo que muchísimas personas no olvidan y que ahora su campaña pretende pasar por alto. Como si esas cosas no importaran.

Si de verdad quisiera honrar a su padre, debería hacerlo con hechos y no con sus acostumbradas puestas en escena. Eso de ir a la tumba de don Pepe, ponerse a llorar cada dos por tres, es algo que se convirtió en una especie de rutina electoral para usted; la mejor forma en que lo podría honrar, es realizando acciones para evitar la desaparición del Estado de Bienestar que a él y a otros distinguidos compatriotas de su generación les costó mucho construir.

Si durante la administración que le tocó presidir se hubiera mantenido leal a los principios de la socialdemocracia, el apoyo de los costarricenses sería casi total. Puede ser que usted llegue a ser Presidente nuevamente, pero el nivel de legitimidad de su mandato será muy bajo, ya que el abstencionismo tendrá tal magnitud que cualquiera que quede electo, tendrá un apoyo muy limitado del pueblo costarricense. A veces hay una segunda oportunidad, si se le presenta debería aprovecharla y no desperdiciarla.

Hay muchas personas que no le perdonan sus decisiones durante la administración 94-98. No voy a hacer, nuevamente, un repaso de todos los errores que cometió durante esa época, ya las he inventariado en otras columnas en el pasado; sin embargo, lo que la gente no olvida es su política económica, esa en la que quiso cerrar instituciones, esa que modificó los régimenes de pensiones, esa que se justificó en la existencia de una crisis fiscal. La historia se repite.

Con solo observar las personas que lo están acompañando en su campaña política, se puede deducir cuál será su política económica y social. No será diferente a la que se ha dado en los últimos treinta y cinco años, no será diferente a la que pueda ofrecer el candidato de la acera del frente, realmente es una desgracia tener que elegir entre dos opciones tan malas; quizás por eso la mayoría del electorado no quiere ir a las urnas, nadie quiere cargar con el remordimiento de elegir entre dos candidatos malos y que no auguran nada bueno para el país.

Usted ha apostado por la experiencia como idea fuerza en su campaña. El problema es que el contexto histórico de esa experiencia es esa administración que usted inició hace ya casi veintiocho años, se trata de una mala experiencia para la mayoría de los ciudadanos; es algo paradójico, contradictorio, usted trata de conseguir votos rememorando y argumentando una experiencia que en realidad fue mala para la mayoría de los costarricenses.

Tener que decidir entre usted y Rodrigo Chaves es una desgracia para la democracia costarricense. Haber tenido que elegir entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, fue una desgracia para la democracia costarricense. Y así podríamos seguir mencionando los nombres que han sido una desgracia para la democracia costarricense en los últimos treinta y cinco años.

No hay cara en que persignarse decían antes y la suya es una de las primeras en que ese refrán se hace evidente y manifiesto.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com