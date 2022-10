Las amenazas del Presidente

Se ha escrito mucho sobre el estilo de gobernar del actual Presidente, sus decretos contrarios a las normas democráticas, sus conferencias de prensa con periodistas poco conocidos haciendo las preguntas y la preparación de las respuestas, con documentos a mano para contestarlas y en ocasiones hasta material gráfico sobre el tema, los numerosos invitados y la «foto oficial» de rigor.

Pero no se ha escrito mucho sobre lo que para mí es la más grave trasgresión, la amenaza de no garantizar la democracia si la Asamblea Legislativa no aprueba su pedido de emitir eurobonos por $6.000 millones.

Entiendo que, habiendo vivido muchos años fuera de Costa Rica trabajando para entes financieras internacionales, no haya asimilado la letra del Himno Nacional que dice «cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta …».

(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya es Médico