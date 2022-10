Una encerrona del Gobierno de Chaves

Ya no se volvió a hablar de “encerronas” del gobierno, ¿será que no se hacen o hasta eso ocultan?. En este gobierno ha sucedido una cosa que se debe entender, no hay gente experta en las primeras filas, mucho elemento nuevo, lo cual sería muy bueno si ser novato no provocara más pifias de las necesarias.

Los gobiernos anteriores, pacquistas ambos, llenaron los cupos de gente nueva, inexperta, bisoña. He estado analizando muchos puntos de los seis meses que ya casi cumplimos, es medio año, es la octava parte de un periodo presidencial, mucho en realidad; lo primero que me molestó mucho fue ese “trincherazo” del mismo Chaves, mandó eliminar la mascarilla de golpe y porrazo el primer día y ahora, su ministra estrella la vuelve a poner sin dar explicaciones, así porque si.

Paralelamente el ministerio de obras públicas, entra en contradicciones, que no había cierre en Cambronero, que si lo había y sin orden del MOPT se abrió y vino la tragedia, en la CCSS se da el aumento en los salarios, contradiciendo al gobierno, destituyen al presidente ejecutivo, no pretendo hacer una lista, no viene al caso, posiblemente se trata de falta de coordinación del ejecutivo mismo.

Me parece que el gobierno mismo no se encuentra, está desubicado, cada quien por su lado, no hay consenso o hay mucho protagonismo de algunos ministros aisladamente que compiten contra el in crescendo protagonismo del mismo presidente, no lo sé realmente, pero es muy mala señal para la población: entre los que votaron por Chaves y los que votaron contra Chaves: apenas hay cien mil votos de diferencia, que no es nada comparado con el abstencionismo, es decir los que ni fu ni fa.

Uno sabe que el pueblo está expectante, ¿qué es el pueblo? “Es la parte de la nación que no quiere arrodillarse nunca”(Camus dixit). Mientras este sea mayoría, no hay riesgo, es decir, podemos deducir que el poder central no cuenta con el respaldo a ciegas de la población como un todo. Alemania fracasó porque terminó arrodillada ante un loco, un orate que salió de la nada y se robó la razón del fuerte pueblo alemán, llevándolo a la peor derrota de toda su historia, tanto al final de la guerra como la derrota moral por el holocausto judío, que nunca será olvidado (ni perdonado, pienso yo).

Entonces señor Chaves, está en un excelente momento para que lleve su gabinete a una encerrona, donde se comprenda por parte de todos, usted y sus ministros y presidentes ejecutivos de autónomas (la autonomía de esas instituciones es una falacia de distracción), esas instituciones le pertenecen al gobierno, quien las maneja en el nombre del pueblo. Usted debe hacerlo, saber en realidad ¿cuál es su norte, y cómo piensa lograrlo? El pueblo, dentro del que me siento cómodo, lo espera con ansias, la incertidumbre es muy mala consejera.

P.S. Su partido contendor, el PLN, está de encerrona en encerrona para buscar el norte de la ideología social demócrata, ya señalan voces autorizadas, a quienes lo tiraron al tinaco de la derecha. Se busca una línea para gobernar pro populis beneficio. Buscar la Pro Sestio, como lo aconsejaba Cicerón.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico