La responsabilidad del endeudamiento no es solo individual

Columna Poliédrica

Me han dicho que soy muy crítico con los medios de comunicación colectiva, probablemente es cierto y tengo mis razones. La principal crítica que hago a los noticiarios, a sus directores y periodistas, es que no hay equilibrio en lo que presentan al público; adicionalmente, he indicado que no informan sino que emiten juicios de valor que pretenden ser vendidos como informaciones.

Esas críticas se aplican a lo que han dicho en relación con el endeudamiento de la mayoría de la población. El enfoque que brindan está orientado a indicar que se trata de un problema generado por el deudor, es decir, que el endeudamiento es una responsabilidad exclusiva de cada individuo; no obstante, esta forma de enfocar el problema deja de lado a la otra parte de la ecuación, a saber: los acreedores.

El problema de endeudamiento de los costarricenses se debe también a las condiciones de los créditos. Hablamos de los intereses excesivos que cobran muchas entidades financieras, almacenes de electrodomésticos, supermercados y garroteras en el sentido más diverso del término; aparte de eso, se debe a la existencia de cláusulas penales también excesivas, leoninas y que utilizan fórmulas financieras que solo benefician a los acreedores y en perjuicio de los deudores.

Los medios de comunicación y las instancias que dicen proteger a los consumidores, en este caso al consumidor financiero, no se meten a estudiar y criticar la indefensión en la que están los deudores costarricenses. Tampoco lo hacen los elefantes blancos financieros, las diferentes superintendencias, que siempre están a favor de las entidades financieras; en contraste, los deudores están en la orfandad total, sometidos a costos financieros de diverso tipo y a garantías que si pudieran dar cuenta del salario mínimo inembargable, sin lugar a dudas, lo harían.

El enfoque que se hace del fenómeno está orientado a responsabilizar de su desgracia al deudor. El contrato de crédito que se firma con los Bancos Públicos, al igual que con los Bancos Privados, es un típico contrato de adhesión; es decir, el posible deudor no puede hacer ninguna observación o cambio al texto del contrato, lo toma o lo deja, pero si considera que existe una cláusula abusiva no puede discutirla con la entidad financiera.

El problema del abuso contra el deudor se vuelve más intenso en las financieras disfrazadas de almacenes de electrodomésticos y de supermercados. En estas instancias los intereses son excesivos y cuando tienen problemas de cobro lo que hacen es vender sus deudas a cobradores que son los encargados de molestar por teléfono a la gente; es triste observar en un supermercado de marca internacional a las personas haciendo grandes filas para pagar la tarjeta que les permite comprar la comida, supuestamente, con un precio más favorable.

No negamos que hay personas irresponsables en el manejo de su dinero, pero también hay esquemas de crédito y de financiamiento que tienen como objetivo abusar del deudor. Esa faceta del negocio crediticio es el que no aparece en los análisis de los supuestos especialistas, por la sencilla razón que es ir contra los sectores que tienen el dinero y eso a muchos “expertos”, no le resulta conveniente.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot