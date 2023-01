EEUU demora la entrega de los «asesinos» de drones a Ucrania, según medio

Washington, 10 ene (Sputnik). – Estados Unidos está demorando la entrega de los sistemas contra drones Vampire a Ucrania, publicó el periódico The Wall Street Journal.



La ayuda fue anunciada aún en agosto del año pasado, pero el contrato con el fabricante L3Harris por valor de 40 millones de dólares recibió el visto bueno solo en diciembre, con entregas a partir del segundo semestre de 2023.



«La entrega del primer lote de cuatro sistemas Vampire será a mediados de 2023 o más tarde, y otro lote con diez Vampire se entregaría hacia finales de 2023. El Pentágono no comenta por qué pasaron varios meses entre el anuncio del contrato y su firma», escribió The Wall Street Journal.



El sistema Vampire incluye dispositivos para la detección de drones y cohetes de guiado láser para su intercepción.



Rusia envió anteriormente a los países de la OTAN una nota relativa a los suministros de armas para Ucrania, en que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluya armas destinadas para Kiev se convertirá en blanco legítimo para las tropas de Rusia.



La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN «están jugando con fuego». El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo. (Sputnik)