Programas de Estudio de Inglés del MEP: ¿con inconsistencias, plagios y falsificaciones?

El 16 de enero de 2016, el Diario Extra publicó la nota “MEP reformará enseñanza de inglés”, y apuntaron que “Universidad de Columbia ayudará”. La nota indicó, además, que el “apoyo técnico” fue brindado por el señor James Purpura.

Según el sitio Web de la universidad, el señor Pupura es profesor en el “Teachers College”, donde el Cuerpo de Paz desarrolla el “Fellows Program”.

Dijo el señor Purpura:

“Vengo a ayudarles a mis colegas para afinar la reforma, para dar perspectiva desde afuera y tener un diálogo intenso”.

Efectivamente, la “ayuda” trajo a la luz, en 2016, los “Programas de Estudio de Inglés”, que se encuentran en los sitios Web del Consejo Superior de Educación (CSE) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Antes: como referencia, el Teachers College ofrece definiciones sobre plagio y falsificación, pero dirigida a los estudiantes. No obstante, el profesorado se ha visto afectado, según lo reportado en “Columbia U. Fires Teachers College Professor Accused of Rampant Plagiarism”.

Dice el Teachers College sobre plagio y falsificación (aporto la traducción libre del inglés al español):

“2.3.2 Plagio: utilizar las ideas, datos o lenguaje de otro sin el reconocimiento específico y adecuado;

2.3.3 Falsificación: presentar información inventada o alterada en cualquier ejercicio académico, como inventarse datos, citar artículos inexistentes, inventar acontecimientos y fuentes de información; …”

“Nuevos” Programas de Estudio de Inglés del MEP.

Con tan solo descargar y abrir los archivos de los sitios Web del CSE y MEP, observé que los programas de estudios solamente están redactados en inglés, con excepciones tales como la presentación por parte de la exministra de Educación Sonia Marta Mora Escalante, administración Solís Rivera (2014-2018).

Me pregunto: ¿no es el español el idioma oficial, constitucional en Costa Rica? ¿Todos los miembros del CSE, de aquel momento, son “bilingües”? ¿Leyeron y entendieron lo que aprobaron? ¿Cuál es el procedimiento de aprobación de documentos que no se encuentran escritos en la lengua oficial? ¿Cómo hacen los encargados de los estudiantes que no saben inglés, para comprender el contenido en los programas?

Luego, empecé a leer las 361 páginas presentadas en formato académico; dos de esas páginas con una lista de casi 30 nombres de quienes, de una u otra forma, participaron en la elaboración de esos programas.

Sin sorprenderme, observo que los programas no son el resultado de la investigación científica independiente, realizada en y para Costa Rica, sino más bien una especie de “altar”, cuyos venerados son el Marco Común Europeo de Referencia, la prueba comercial Test of English for International Communication (Toeic) (envuelta en un grave escándalo internacional, de acuerdo con lo reportado en TOEIC scandal investigation on BBC Newsnight | Migrant Voice), y el supuesto recién nacido e innovador “enfoque orientado a la acción”… con el que, “ahora sí”…, la población de estudiantes del MEP resultará “bilingüe”…

Supuse, equivocadamente, que a pesar del “altar”, el documento cumpliría con la rigurosidad académica universalmente aceptada.

Partes del documento, ¿con inconsistencias, plagios y falsificaciones? (Nota: en este escrito incluyo apenas algunos ejemplos del documento descargado del enlace del MEP).

-. Página 17 de los programas de estudio:

El subtítulo “Neurological considerations” se encuentra en la p. 53 de la tercera edición del libro “Principles of language learning and teaching”, por H. Douglas Brown, enlistado en las referencias de los programas de estudio.

En el apartado (p. 17), con el “título prestado”, se afirma lo siguiente (brindo el destacado y lo separo en dos partes):

Parte I:

En los programas de estudio:

“Research evidence (Jacobs & Schumann, 1992) shows that as the human brain matures some functions are assigned or lateralized to the left hemisphere or right hemisphere of the brain”.

En Brown:

“There is evidence in neurological research that as the human brain matures, certain functions are assigned, or «lateralized,» to the left hemisphere of the brain, and certain other functions to the right hemisphere”.

Parte II:

En los programas de estudio:

“Language functions are controlled mainly by the left hemisphere”.

En Brown:

“…language functions appear to be controlled mainly in the left hemisphere…”.

Sin embargo, se puede encontrar el enunciado “Language functions are controlled mainly by the left hemisphere”, literalmente, en la p. 8 del artículo “Some suggestions pertaining to teaching and learning in order to improve communication skills in English as a foreign language in Japanese middle and high schools”, por Yoriko Iida (2008). Este artículo no se encuentra en la lista de referencias bibliográficas de los programas de estudio.

En suma, las partes I y II pertenecen al libro “Principles of language learning and teaching” y no se encuentran en “Language Acquisition and the Neurosciences: Towards a More Integrative Perspective”, por Jacobs y Schumann (1992).

Llama la atención que, por el contrario, al tratarse del señor Purpura, de “apoyo técnico especialista” y (auto) citado 8 veces en los programas de estudio, sí se hayan especificado las fuentes.

-. Página 22 de los programas de estudio (aporto el destacado y la numeración):

1.- “The CEFR defines communication as a social act, where learners are social agents, …”

2.- “The CEFR defines competences as “the sum of knowledge, skills and characteristics that allow a person to perform actions in society.” (p.9)”.

En 1, no se observa el entrecomillado ni el número de página en donde se encontraría la definición del CEFR sobre comunicación.

En 2, por el contrario, se observa el entrecomillado y el número de página, que corresponde al documento sobre el CEFR ofrecido por el Counsel of Europe (COE), lográndose confirmar la definición sobre “competences” contenida en los programas de estudio.

No obstante, el documento del COE no ofrece una definición expresa sobre comunicación, ni tampoco la aseveración “The CEFR defines communication as a social act, where learners are social agents,…”.

-. Página 25 de los programas de estudio (aporto el destacado):

“This curriculum adopts the Action-Oriented Approach or the Task-based Approach, (Samuda & Bygate, 2008) one of the latest communicative language methodologies which places emphasis on what learners know and do to communicate successfully by completing tasks, using general and specific competences in meaningful context and real-life scenarios”. No existe la referencia sobre Samuda y Bygate, 2008, en el correspondiente apartado de los programas de estudio.

-. Página 25 de los programas de estudio (aporto el destacado):

“An Action-Oriented Approach sees students as active agents responsible for their own progress in learning and sees communication as a social activity designed to accomplish specific tasks”.

En documento del Ministerio de Educación de Ontario, Canadá, al parecer, de 2015, “A guide to reflective practice for core French teachers. Module 3. The Action- Oriented Approach”:

Página 3: “The action-oriented approach to language acquisition views communication as a social activity designed to accomplish specific tasks. The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) advocates going beyond the communicative approach to emphasize active language use that develops five language skills – spoken production, spoken interaction, listening, reading, and writing which includes the skills required for writing to interact. It recognizes students as active participants in the learning process”.

La fuente sobre “Action-Oriented Approach” no existe en los programas de estudio.

-. Páginas 343 a 350, “Glossary”, en los programas de estudio:

El glosario ofrecido en los programas de estudio, es parte de un documento técnico. Como tal, las definiciones aportadas provienen de investigaciones realizadas por otros autores. Sin embargo, no existen las fuentes en la lista bibliográfica de donde fueron tomadas las definiciones.

Algunos podrán decir que no se “estila” poner las fuentes de las definiciones aportadas en un glosario.

Pero, el glosario en los programas de estudio presenta, por ejemplo (aporto el destacado):

“Pragmatics: A variety of implied meanings superimposed upon the grammatical forms and meanings of an utterance (Purpura)”. No se indica la publicación y el año.

“Language Performance: The use of language in actual language events. (Carroll, 1968) The actual manifestation of linguistic competence in behavior (p. 50)”.

“Carroll, 1968” no existe en la lista de referencias bibliográficas de los programas de estudio. ¿Por qué en las definiciones de “pragmatics” y “language performance” aparece (parte de) la fuente y en otras definiciones no? ¿Un “error humano” o “copy and paste”?

Sobre “pragmatic competence” el glosario de los programas de estudio dice:

“Pragmatic Competence: According to the CEFR, pragmatic competences are concerned with the functional use of linguistic resources, the mastery of discourse, cohesion, coherence, the identification of text types and forms, and such intentional devices as irony and parody.

Sin embargo, el CEFR dice:

“Pragmatic competences are concerned with the functional use of linguistic resources (production of language functions, speech acts), drawing on scenarios or scripts of interactional exchanges. It also concerns the mastery of discourse, cohesion and coherence, the identification of text types and forms, irony, and parody. For this component even more than the linguistic component, it is hardly necessary to stress the major impact of interactions and cultural environments in which such abilities are constructed”. ¿Cuál fue el criterio para “resumir” la definición del CEFR?

Algunas definiciones del glosario de los programas de estudio, encontradas en otros glosarios.

El Ministerio de Educación de Ontario publicó en 2006 el documento “The Ontario Curriculum. Grades 1-8”.

El documento ofrece un glosario con la siguiente nota (aporto la traducción libre):

“Las siguientes definiciones y listas de ejemplos tienen por objeto ayudar a los profesores y a los padres a utilizar este documento. Cabe señalar que no pretenden ser exhaustivas”. Curiosamente, al parecer, el CSE y el MEP consideraron que los programas de estudio contienen un conocimiento tan “exclusivo”, al punto que no se encuentran disponibles en español…

Una de las definiciones que se encuentra en el glosario de los programas de estudio contiene información exactamente igual a la encontrada en el glosario del Ministerio de Educación de Ontario (aporto el destacado):

Metacognition.

Definición en programas de estudio:

“Understanding one’s own learning process, the nature of the learning task, and the strategies that should be effective. These processes include planning, activating, monitoring, and evaluating of lower-order skills. Self-evaluation of cognitive activities can be developed to enhance performance. The process of thinking about one’s own thought process. Metacognitive skills include the ability to monitor one’s own learning”.

Definición según Ministerio de Educación de Ontario:

“The process of thinking about one’s own thought processes. Metacognitive skills include the ability to monitor one’s own learning”. ¿Otro “error humano” o más “copy and paste” …?

Otro documento publicado en 2010 por el Ministerio de Educación de Ontario es “Growing Success.

Assessment, Evaluation, and Reporting in Ontario Schools. First Edition, Covering Grades 1 to 12”.

En este caso, tenemos (aporto el destacado).

Assessment for learning.

Definición en programas de estudio:

“The process of gathering and interpreting evidence about student learning for the purpose of determining where students are in their learning, where they need to go, and how best to get there. The information gathered is used by teachers to provide ongoing feedback and adjust instruction and by students to focus their learning”.

Definición según Ministerio de Educación de Ontario:

“The ongoing process of gathering and interpreting evidence about student learning for the purpose of determining where students are in their learning, where they need to go, and how best to get there. The information gathered is used by teachers to provide feedback and adjust instruction and by students to focus their learning. Assessment for learning is a high-yield instructional strategy that takes place while the student is still learning and serves to promote learning. (Adapted from Assessment Reform Group, 2002.)”. ¿Otro “error humano” o más “copy and paste” …? Al menos en la definición contenida en el documento del Ministerio de Educación de Ontario se indica: “Adapted from Assessment Reform Group, 2002”. ¿De dónde la copió -disculpas- “adoptó” el MEP…?

¿Error humano, coincidencias, plagios, falsificaciones?

En realidad, esta pregunta no debería plantearse. Los programas de estudio de la asignatura de Inglés obedecen a una reforma educativa nacional, anunciada con bombo y autobombo, “afinada” y “validada” por “expertos” internacionales y, como tal, debió cumplir con la rigurosidad académica, de fondo y de forma, correspondiente.

¿Cuál es la necesidad en el MEP de, al parecer, armar collages infundados y la del CSE de aprobarlos…? ¿Siguen algún tipo de instrucciones…?

Solución preliminar:

Suspender la ejecución de estos programas hasta tanto no se aclare la posible comisión de plagios y falsificaciones mediante investigación independiente.

Separar de sus puestos a los encargados “expertos” del MEP que participaron en la elaboración de los programas y a los miembros del CSE que los aprobaron.

Solicitar al encargado técnico, señor Purpura, la explicación, en español, o bien, traducida oficialmente a ese idioma, sobre algunas de las graves falencias apuntadas en esta nota y las que arroje la investigación independiente. ¿Qué fue lo que se “afinó” …?

Crear nuevos programas de estudio sobre la base de la investigación científica, independiente y evaluada, conducida en y para Costa Rica.

Las que la ciudadanía ofrezca para subsanar la paupérrima situación educativa en la que han colocado al país por décadas, pero especialmente desde 2006.

Tienen la palabra.

P. D. Esperemos que no salgan con la desfachatez de publicar una “fe de erratas”…

(*) Gerardo Barboza, Educador