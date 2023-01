Autoridades El Salvador atentas ante prolongación de serie sísmica

San Salvador, 19 ene (Sputnik) La prolongación de la intensa serie sísmica que afecta el occidente de El Salvador, con 475 temblores en apenas cuatro días, forzó este jueves al Sistema Nacional de Protección Civil a reforzar las medidas de protección de los habitantes de la zona.



«Continuamos brindando atención integral y respuesta oportuna a las familias afectadas por los sismos, trabajando articuladamente con las instituciones del Sistema Nacional para solventar sus necesidades», informó el director de Protección Civil, Luis Amaya.



Funcionarios del gobierno se reunieron con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el puesto de mando instalado en el departamento de Ahuachapán (occidente), limítrofe con Guatemala, para coordinar la ayuda a las familias afectadas.



Unas 300 viviendas fueron dañadas por los temblores de tierra, de ellas 200 declaradas inhabitables, y 10 familias están en albergues, pero la mayoría ha decidido permanecer cerca de sus casas en carpas familiares facilitadas por ACNUR.



La serie sísmica comenzó la tarde del domingo con un temblor de 5.1 grados en la Escala de Richter en el municipio de San Lorenzo y esa noche otro de 5.3 sacudió la zona, pero en territorio cercano de Guatemala.



La Red Sísmica Nacional ha registrado hasta las 12.00 hora local de hoy jueves (18.00 GMT) 475 sismos, con magnitudes que oscilan desde 1.9 a 4.4 grados Richter.



La difusión del informe coincidió con un temblor de 4.0 grados Richter a las 12.26 hora local (18.26 GMT) en San Lorenzo y una profundidad de 4.1 kilómetros.



El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) atribuyó el origen de esta sismicidad a la activación de fallas geológicas en la zona, y no está asociado con actividad volcánica.



Advirtió que «no se descarta la ocurrencia de sismos de similar magnitud o mayores a la máxima observada hasta este momento», advirtió el MARN.



«Se recomienda atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Dirección General de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación», reza el boletín especial 7. (Sputnik).