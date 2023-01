COI considerará admisión de atletas rusos que no apoyen a la operación militar en Ucrania

Moscú, 25 ene (Sputnik).- El Comité Olímpico Internacional (COI) considerará la admisión a los torneos internacionales de los atletas rusos que no apoyen la operación militar especial de Rusia en Ucrania, declaró la organización.



«Solo participarían los atletas que respeten plenamente la Carta Olímpica. Esto significa, en concreto: en primer lugar, que solo podrían competir aquellos que no hayan actuado en contra de la misión de paz del COI, apoyando activamente la guerra en Ucrania», señala el comunicado.



El COI abogó por un control más estricto de la participación de los atletas rusos y bielorrusos, e indicó que tendrán que competir como «atletas neutrales», además de cumplir las normas antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).



Sin embargo, la gran mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva del COI creen que debe mantenerse la misión unificadora del movimiento olímpico, respetando los derechos de todos los atletas sin ninguna medida discriminatoria.



El documento subraya que los gobiernos no deben decidir qué atletas pueden competir y cuáles no. Además, enfatiza que ningún deportista debe ser excluido de la competición solo por su pasaporte.



La Comisión Ejecutiva del COI se pronunció mayoritariamente a favor de seguir examinando las propuestas mediante consultas bilaterales.



También pidió que se refuercen las sanciones ya vigentes contra Rusia y Bielorrusia y que se apoye a los atletas ucranianos y al Comité Olímpico Nacional de Ucrania.



Anteriormente, el COI recomendó a las federaciones deportivas internacionales que no permitan competir a los atletas rusos y bielorrusos debido a las hostilidades en Ucrania. (Sputnik)