Congreso de Perú advierte que no votará adelanto de elecciones en breve

Lima, 27 feb (Sputnik).- El Congreso de Perú advirtió el jueves que la segunda votación para ratificar un adelanto en las elecciones generales no se hará en breve y tendrá lugar en la segunda legislatura del período 2022-2023, cuyo comienzo está previsto para el 15 de febrero.



Sin embargo, el Pleno del Congreso podrá discutir si modifica el comienzo de la segunda legislatura a partir del 2 de febrero, para así responder al pedido del Gobierno, ciudadanía y otras instituciones de fijar cuanto antes una fecha para las elecciones.



«El dictamen para el adelanto de la legislatura podrá ser debatido en el Pleno del Congreso a partir del 2 de febrero (…) En dicho debate, la Representación Nacional podrá decidir o modificar la fecha del adelanto de la legislatura, propuesta por la Comisión de Constitución para el 15 de febrero. Por lo tanto, iniciada la segunda legislatura ordinaria, el Pleno del Congreso podrá ratificar en segunda votación la reforma constitucional de adelanto de elecciones», informó el Parlamento en un comunicado.



La presidenta Dina Boluarte, quien asumió el 7 de diciembre tras la destitución de Pedro Castillo, presentó días después al Congreso una iniciativa para adelantar los comicios para abril de 2024, que fue aprobada en una primera votación por los legisladores.



Las elecciones estaban previstas para el 2026, cuando Castillo terminaba su mandato.



En los últimos días, la presidenta instó al Congreso a realizar la segunda votación lo más pronto posible, en medio de multitudinarias protestas que piden su dimisión.



El miércoles, la mandataria dijo que espera que los países de la región apoyen su iniciativa de elecciones adelantadas.



Transparencia Perú, una organización sin fines de lucro, instó el jueves a los partidos políticos a adelantar las elecciones para este año.



«Transparencia exhorta a las bancadas que aún no lo han hecho a marcar posición sobre la posibilidad de celebrar elecciones generales y transferir el poder este año a las nuevas autoridades electas, del Ejecutivo y del Legislativo. Es una decisión que no puede aplazarse más», dijo la organización en Twitter.



La Defensoría del Pueblo dijo el jueves en sus redes sociales que 57 personas han muerto desde que estallaron las protestas el 10 de diciembre, y 1.658 entre civiles y policías resultaron heridos. (Sputnik)