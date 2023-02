Hersh dice que EEUU atacó Nord Stream por posible rechazo de Berlín a sanciones antirrusa

Berlín, 15 feb (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó sabotear los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, por temor a que Alemania levante las sanciones contra Rusia, declaró el periodista estadounidense Seymour Hersh.



«Creo que el motivo de esta decisión fue que la guerra (en Ucrania) no iba bien para Occidente y hay temor de la llegada del invierno. El Nord Stream 2 fue suspendido por la propia Alemania, no por sanciones internacionales, y EEUU temía que Alemania levantara las sanciones debido al frío invierno», dijo al diario Berliner Zeitung.



Según el reportero, que cita a fuentes anónimas, Biden «preferiría que Alemania se congelara a que dejara de apoyar a Ucrania», lo que «aterrorizó» a los participantes en la operación contra los gasoductos que se oponían a ella y la calificaban de «locura».



Además, Hersh detalló que el mandatario de Estados Unidos postergó por miedo el sabotaje de junio, cuando buzos estadounidenses colocaron explosivos en el mar Báltico, hasta septiembre de 2022.



Debido a este aplazamiento, explicó el periodista, las bombas estuvieron sumergidas demasiado tiempo y por eso sólo estallaron seis de las ocho.



El pasado 8 de febrero, Seymour Hersh, el también ganador del premio Pulitzer, publicó una investigación que reveló que buzos militares de EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 durante los ejercicios Baltops de la OTAN a mediados de 2022.



Tres meses después, en septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico.



Hersh subrayó que el presidente Biden aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.



El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm por causas desconocidas.



Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.



La red sismológica de Suecia comunicó que sus equipos detectaron ese día potentes explosiones submarinas.



El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y desveló que poseía evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales.



La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a los dos ductos que se produjeron en una zona del mar Báltico infestada por buques de guerra de la OTAN.



Los datos del sitio web Flightradar24, que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo, desvelaron que a principios de septiembre los helicópteros militares estadounidenses sobrevolaron regularmente y durante horas el área donde se produjo el incidente.



Desde el Pentágono se negaron a comentar estos informes y se limitaron a decir que estaban listos para apoyar los esfuerzos europeos para mitigar el impacto ambiental potencial.



El Nord Stream 1 suspendió el trasiego de gas ruso a Alemania a finales de agosto, debido a las sanciones de Occidente que impedían a la compañía Siemens reparar las turbinas de la infraestructura.



El Nord Stream 2, de reciente construcción y listo para operar desde octubre de 2021, estaba bloqueado por el canciller federal alemán, Olaf Scholz, desde febrero de 2022 por sus pugnas geopolíticas con Moscú.



EEUU se oponía a la construcción del Nord Stream 2, pues buscaba vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, así como Ucrania y Polonia, por temor a perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso a la Unión Europea. (Sputnik)