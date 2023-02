Zelenski dice que planea reunirse con el presidente chino Xi Jinping

Moscú, 25 feb (Sputnik).- El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski declaró que tiene planes de reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping.



«En primer lugar, tengo previsto reunirme con Xi Jinping y creo que esto beneficiará a nuestros países y a la seguridad en el mundo», dijo Zelenski ante la prensa.



Al mismo tiempo, señaló, comentando la propuesta de China para la solución política de la crisis de Ucrania, que sólo el país en cuyo territorio se desarrollen las hostilidades puede proponer iniciativas de paz.



«Me parece que esto no fue un plan de paz de China, ni una resolución ni una declaración, no es infraestructura para algo; me parece que China mostró sus pensamientos sobre este asunto», agregó.



China presentó este viernes 12 planteamientos clave, a su juicio, para la solución política de la crisis de Ucrania, a saber: respetar la soberanía de todos los países; abandonar la mentalidad de la Guerra Fría; cesar las hostilidades; reanudar las conversaciones por la paz; resolver la crisis humanitaria; proteger a los civiles y prisioneros de guerra; mantener la seguridad de las centrales nucleares; reducir los riesgos estratégicos; facilitar las exportaciones de cereales; poner fin a las sanciones unilaterales; mantener estables las cadenas industriales y de suministro; y promover la reconstrucción post-conflicto.



Desde el 22 de febrero de 2022, Rusia continúa con su operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk –inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y en septiembre pasado incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos– necesitaban ayuda, como lo denunciaban, frente al genocidio por parte de Kiev. (Sputnik)