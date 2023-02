Líder de la Conaie responsabiliza al gobierno del asesinato de uno de sus dirigentes

Quito, 27 feb (Sputnik).- Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció el asesinato este domingo de Eduardo Mendua, dirigente de Relaciones Internacionales de esa organización, y responsabilizó a la estatal Petroecuador y al gobierno con este hecho.



«Responsabilizamos directamente a la empresa de Petroecuador, al gobierno nacional , por la pérdida de nuestro compañero Eduardo Mendua», aseveró Iza en una comunicación de última hora.



El dirigente indígena señaló que el gobierno nacional debe dar cuentas sobre este hecho debido al incremento de la represión contra las comunidades que exigen su derecho a la consulta previa, libre e informada como primer paso para la explotación petrolera, según la Constitución vigente.



Iza señaló que Mendua, de nacionalidad kofán, murió mientras trabajaba la tierra, a causa de los disparos que le propinaron encapuchados al estilo sicariato.



El dirigente indígena llamó la atención de que el ataque contra Mendua, uno de los rostros más visibles de la resistencia por la defensa del territorio, tuvo lugar a pocas horas de su participación en primera línea en el consejo nacional ampliado de la organización indígena, lo cual les deja con «absolutas sospechas e incertidumbres».



El presidente de la Conaie señaló que la presencia en la Amazonía ecuatoriana de las empresas petroleras ha incrementado la conflictividad en los últimos 7 meses, por lo cual por 13 ocasiones han enviado comunicaciones oficiales al gobierno.



Argumentó que las comunidades ven impactada su salud, con el aumento de enfermedades, diabetes y cáncer por la contaminación ambiental que dejan las petroleras, y por otro lado no son beneficiarias de los recursos económicos derivados del extractivismo.



Según expuso, solo en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana reportan unos 13.000 millones de dólares cada año.



Iza denunció que en el levantamiento de junio de 2022 él recibió un disparo en el auto donde él viajaba y todavía no le responden respecto a esa investigación, aún cuando ellos entregaron en Fiscalía el número de la placa de auto atacante, tomada en cámaras de video vigilancia, así como los nombres de los presuntos autores, «prácticamente cercanos o en la línea política del gobierno nacional».



Mencionó que existen autos y sujetos que les siguen diariamente, e incluso hay una cámara de video vigilancia ubicada en un poste frente a la sede de la organización indígena, mientras él es víctima de seguimiento y persecución.



Denunció que 10 miembros del Consejo de Gobierno de la Conaie tienen amenazas en su contra.



«Si algo pasa a cualquiera de nuestros compañeros miembros del Consejo de Gobierno responsabilizamos a esta justicia y al gobierno nacional», aseveró.



Según anunció, este lunes la dirigencia indígena evaluará acciones frente a este crimen.



Por su parte, el gobierno expresó su solidaridad con la familia de Eduardo Mendua y con la Conaie, y precisó que el crimen no quedará en la impunidad, por lo cual se ha dispuesto todas las investigaciones para encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. (Sputnik)