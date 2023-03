Ambientalistas ecuatorianos exigen consulta popular sobre explotación petrolera en Yasuní

Quito, 2 mar (Sputnik).- Integrantes del colectivo ambientalista ecuatoriano «Yasunidos» exigieron el miércoles a la Corte Constitucional (CC) que de paso a la consulta popular que busca suspender la explotación petrolera en el bloque 43-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), la mayor reserva ecológica protegida del territorio nacional continental.



«Pedimos que la Corte Constitucional que, en vez de seguir vulnerando nuestros derechos, dándole largas a este proceso, repare estos haciendo la consulta popular», afirmó a la Agencia Sputnik la vocera de los activistas, Antonela Calle.



La activista dijo que se están vulnerando los derechos democráticos de los 757.000 ciudadanos que firmaron para poner fin a la extracción de crudo de este enclave natural.



«Hay una deuda aquí con la democracia, por eso nosotros también decimos que la democracia sigue en extinción mientras no se lleve a cabo la consulta del Yasuní», añadió.



En el plantón del miércoles los ambientalistas gritaban «Corte, escucha, queremos la consulta».



Los manifestantes consideran que, luego de 10 años de haber iniciado su lucha para proteger este enclave ecológico, la CC está morosa en evaluar la constitucionalidad de la cuestión planteada por los activistas.



La pregunta concreta que debe ser evaluada para dar paso a la votación es: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT , conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?»».



En septiembre pasado, el Consejo Nacional Electoral emitió el certificado de legitimidad democrática, que validó las firmas presentadas para activar la consulta.



Yasunidos esperaba que el pasado 5 de febrero los más de 13 millones de ecuatorianos convocados a las urnas pudieran pronunciarse respecto a su consulta, pero no fue posible debido a la falta del pronunciamiento de la CC.



El bloque 43-ITT está ubicado en el Parque Nacional Yasuní, la mayor reserva ecológica protegida en el Ecuador continental.



De 2007 a 2013, el gobierno de Rafael Correa lanzó una iniciativa de protección del Yasuní-ITT a cambio de recursos que compensaran a Ecuador por no explotar el recurso, sin embargo, no tuvo los resultados esperados por lo que se dio paso a la explotación petrolera en la zona.



Calle alertó que es evidente el impacto que dejan las petroleras en el Yasuní, poniendo en peligro la existencia de la biodiversidad y de al menos dos pueblos de nativos que viven en aislamiento y con los cuales ya han existido enfrentamientos.(Sputnik)