Apagado el incendio en una torre de 42 pisos en construcción en Hong Kong

Moscú, 3 mar (Sputnik).- Nueve horas han necesitado los bomberos de Hong Kong para sofocar un incendio en un edificio de 42 pisos, aún en construcción, situado en Tsim Sha Tsui, un barrio de tiendas, hoteles y restaurantes, según el diario South China Morning Post.



El incendio ocurrió hacia las 23:00 del jueves (GMT+8), fue elevado al nivel cuatro en la escalada de cinco a la 1:46 y extinguido a las 8:30 de este viernes.



Unas 130 personas fueron evacuadas de la zona mientras las brasas y fragmentos ardientes caían desde el andamiaje engullido por las llamas.

Firefighters in Hong Kong spent nine hours battling a huge blaze at a skyscraper still under construction before managing to put it out on Friday morning. pic.twitter.com/GFciHQDfgu

— South China Morning Post (@SCMPNews) March 3, 2023