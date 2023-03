Macron dice que la era de la ‘África francesa’ es cosa del pasado

París, 2 mar (Sputnik).- El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró este jueves que la era de la «África francesa» quedó en el pasado y París pretende ser un «socio neutral» para los países del continente.



«La era de la África está francesa en el pasado, a veces me parece que la mentalidad no cambia tan rápidamente como nosotros cuando leo que a Francia se le atribuyen intenciones que ya no tiene», dijo el mandatario en un discurso ante los representantes de la comunidad francesa en Gabón, transmite por el Palacio del Elíseo en Twitter.



Destacó que Francia es «un socio neutral» para los países africanos, y abogó por construir «una asociación equilibrada en materia de clima y biodiversidad, economía y producción», así como llamó a»



El miercoles, Macron inició una gira de cinco días por África que incluye visitas de trabajo a Congo, Gabón, Angola y la República Democrática del Congo. Según el Palacio del Elíseo, la visita tiene como objetivo mejorar la cooperación bilateral con los países de la región.



La visita presidencial se produce en medio de un aumento del sentimiento antifrancés y del crecimiento de la influencia china y rusa en África.



El año pasado, las tropas francesas se retiraron de Mali, donde estaban desplegadas desde 2014 en una misión antiterrorista. En enero, Burkina Faso puso fin oficialmente a todas las operaciones dirigidas por Francia en su territorio, donde las fuerzas francesas estaban presentes en virtud del acuerdo de 2018, según el cual París ayudaría al país a combatir a los grupos militantes islamistas.



Al mismo tiempo, Russia y China están aumentando los volúmenes comerciales con los países africanos y sustituyendo a Francia como principales socios en el continente. (Sputnik)