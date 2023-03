Glencore en Colombia: carbón sin freno y demandas de arbitraje

Rioacha, Colombia, 10 mar (IPS).- En el departamento de La Guajira, en el extremo noreste de Colombia, se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, el Cerrejón. Esta mina, activa por más de cuatro décadas, es propiedad de la transnacional minera Suiza Glencore, que el año 2021 compró el paquete accionario de sus exsocias, las compañías mineras BHP y Anglo American.

La Guajira, también es hogar de las comunidades indígenas wayúu y afrodescendientes que han vivido allí por siglos.

Estas comunidades han resistido a la extracción de carbón, pues desde sus inicios la operación ha provocado diversos impactos, violencias y abusos en contra de muchas comunidades que han sido desplazadas y expuestas a una grave contaminación que ha dañado su salud. La mina también ha desviado y secado varios arroyos y fuentes de agua vitales para las comunidades.

Uno de ellos es el Arroyo Bruno, desviado desde 2016 por Cerrejón, que ha modificado su cauce en 3,6 kilómetros, moviéndolo 700 metros al norte de su ubicación natural. Ante este hecho, las comunidades wayúu presentaron una Acción de Tutela a la Corte Constitucional de Colombia, para hacer respetar sus derechos.

El año 2017, la Corte les dio la razón y ordenó suspender la expansión de la mina. No obstante, a partir de allí, la empresa no sólo ha desobedecido las órdenes de la Corte Constitucional, sino que Glencore, presentó una demanda de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano, por no permitirle explotar el Arroyo Bruno.

Este es un caso típico en América Latina, en el que las empresas hacen uso del poder que les otorga el régimen global de protección de la inversión extranjera, para atacar los derechos de las comunidades indígenas que defienden su territorio.

Con esta demanda, Glencore le está diciendo al gobierno de Colombia que si no le permiten explotar el Arroyo Bruno, deben pagarle una compensación. Para la empresa, es un juego de ganar o ganar.

Este nuevo caso se da en un contexto en el que cada vez se hace más evidente el colapso ambiental y climático, pues mientras los organismos internacionales alertan cada vez más sobre los peligros de la crisis climática, las empresas transnacionales como Glencore están haciendo un buen negocio y registrando beneficios récord con la extracción de combustibles fósiles, como el carbón, aprovechando el contexto de crisis global generalizada.

Protección del Arroyo Bruno, el origen de la demanda de Glencore

La demanda de Glencore en contra de Colombia, es una respuesta al esfuerzo de las comunidades indígenas Wayúu por proteger el “Arroyo Bruno”, de la expansión de la mina de carbón Cerrejón. El Arroyo Bruno es una fuente de agua muy importante para las comunidades Wayúu y afrodescendientes que viven en La Guajira.

Tiene un fuerte valor espiritual y cultural, y es vital para los ecosistemas del bosque seco tropical, típico del lugar. También, es un importante tributario del río Ranchería, el principal río de la región.