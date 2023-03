Cancillería argentina confirma que exministra ecuatoriana viajó a Venezuela

Quito, 14 mar (Sputnik).- La Cancillería argentina informó el martes que la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte se presentó en su misión diplomática en Caracas, Venezuela, para informar que se encuentra en ese país.



«A las 11 de la mañana (hora local, 14:00 GMT) del día de hoy martes 14 de marzo, la Sra. María de los Ángeles Duarte Pesantes se hizo presente en la sede de la Embajada argentina en Caracas y fue atendida por el Embajador, Oscar Laborde, y dos funcionarios de la sede diplomática», señala la nota oficial que publica el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.



Según la cartera diplomática argentina, la exministra ecuatoriana informó que actualmente se encuentra en Caracas «sin brindar explicaciones sobre el modo en el que lo hizo, ni si se encuentra junto a su hijo».



Además, añadió la Cancillería, la mujer hizo averiguaciones sobre la documentación que se le pudiera extender; sin embargo, no manifestó sus intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo.



Duarte permaneció desde agosto de 2020 en la sede diplomática argentina en Quito, pero el lunes se reportó oficialmente su evasión.



Más temprano el martes, en un mensaje publicado en Twitter, Duarte dijo que el Gobierno de su país la convirtió en una «rehén política».



«Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la Convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política», afirmó la exfuncionaria.



Por su parte, la Cancillería de Ecuador publicó un comunicado tras la reunión sostenida entre el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vayas, con el embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks.



En el texto, la secretaría de Estado ecuatoriana afirmó que la Embajada argentina se niega a entregar los videos de su sede diplomática para confirmar la forma en que se habría producido la evasión de Duarte, considerada prófuga de la justicia de su país.



Duarte, ministra de Inclusión Económica y Social (2009-2010), de Transporte y Obras Públicas (2010-2013) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (2015-2017), fue sancionada por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 con base a publicaciones periodísticas de denuncias sobre presuntas irregularidades en el financiamiento a la campaña electoral del entonces oficialista Movimiento Alianza PAIS, encabezado por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017). (Sputnik)