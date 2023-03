México designa a exjefe de asesores de la Presidencia para nueva oficina de la Celac

Ciudad de México, 17 mar (Sputnik).- El Gobierno de México anunció este viernes la designación del excoordinador de asesores de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, para trabajar en la nueva oficina que establecerá la presidencia pro tiempo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



“Lázaro tiene consenso con la mayoría de los gobiernos de la Celac, a eso se va a dedicar”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó así las versiones sobre la renuncia de quien fuera un alto funcionario de su gestión desde que comenzó el sexenio, en diciembre de 2018.



En una gira por Villahermosa, capital de su natal estado de Tabasco (sureste), López Obrador explicó que San Vicente y las Granadinas, que ostenta la titularidad de la Celac, propuso a los Estados miembros establecer una especie de secretaría permanente del mecanismo regional.



«No existe un órgano permanente de la Celac que se haga cargo de darle seguimiento a todos los acuerdos, las decisiones que tomamos de manera conjunta», dijo el jefe de Estado.



Argentina entregó en enero pasado a San Vicente y las Granadinas la presidencia pro tempore de la Celac, bloque que participará en la Cumbre 18 de Julio, en Bruselas.



Buena relación familiar



El presidente expresó que mantiene una buena relación con el padre del exasesor de su administración, Cuauhtémoc Cárdenas (88 años), quien compitió tres veces por la presidencia y gobernó la capital, considerado «líder moral» de las izquierdas mexicanas.



«Es muy buena la relación con el ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas, yo respeto mucho a la familia Cárdenas, además de lo que fue su padre (el general y expresidente Lázaro Cárdenas)», agregó López Obrador durante una gira del Gabinete de Seguridad itinerante .



Siendo presidente en el sexenio 1934-1940, el abuelo del flamante oficial de la Celac nacionalizó el petróleo mexicano, hace 85 años.



«(El general) Cárdenas comenzó esta lucha, él comenzó este movimiento y yo me adherí a ese movimiento por el ingeniero Cárdenas, aquí en Tabasco», recordó sobre las renuncias que aparecieron en 1988 al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México siete décadas del siglo XX.



Acerca del desempeño de Cárdenas Batel (58 años), dijo que es un funcionario «de primera, profesional, con principios, políticamente muy definido».



“También nos va a seguir ayudando, él lleva toda la relación con países que están apoyándonos para contar con médicos especialistas, como es el caso especial de Cuba”, señaló López Obrador.



El periódico español El País publicó que la renuncia del exasesor presidencial fue presentada dos días después de las críticas de López Obrador a Cuauhtémoc Cárdenas, el 31 de enero, cuando lo definió como «adversario» político.



El gobernante criticó la participación del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) en la fase deliberativa del Colectivo por México, impulsada por el opositor Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata).



Cárdenas declinó participar en el lanzamiento de la iniciativa pocos días antes del acto público, pero admitió haber contribuido a los debates preliminares.



En aquella ocasión, el mandatario se refirió en conferencia de prensa al fundador del PRD, partido que lo postuló en dos de sus tres candidaturas presidenciales, hasta que renunció para fundar el Movimiento de Regeneración Nacional en 2013. «Lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definición (…): es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio», respondió sobre su viejo amigo.



En una entrevista publicada el jueves 16 de marzo, el diario español preguntó a Cárdenas sobre la mención que hace López Obrador del general Lázaro Cárdenas, como insignia de su movimiento.



«Yo no creo que sea cardenista (…). Él toma ideas de muchas grandes personalidades», zanjó.



La Celac es un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y desarrollo de 33 países latinoamericanos y caribeños que la integran. (Sputnik)