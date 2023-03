La CPI buscará cooperación con Rusia sobre Ucrania pese a la orden de arresto contra Putin

Moscú, 17 de marzo (Sputnik). – El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, declaró este viernes que pese a la decisión sobre el ‘arresto’ del presidente Vladímir Putin, la CPI seguirá buscando la cooperación con Moscú sobre Ucrania.



Más temprano este viernes la CPI, cuya jurisdicción no es reconocida por Rusia, emitió órdenes de ‘arresto’ contra Putin y la comisionada rusa de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova.



«Seguiré buscando la cooperación con Rusia sobre la situación en Ucrania», dijo Khan en una declaración publicada en el sitio web de la CPI.



La CPI emitió las órdenes de ‘arresto’ contra Putin y Lvova-Belova, al reconocerlos «presuntamente responsables del crimen de guerra de la deportación ilegal de la población (niños) y del traslado ilegal de la población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia». Se precisa que los crímenes se cometieron «en el ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022».



Desde el Ministerio de Exteriores ruso comentaron que las decisiones de la CPI no tienen ninguna importancia y jurisdicción para el país y recordaron que Rusia no forma parte del Estatuto de Roma de la CPI, ni tiene obligaciones derivadas de ese documento. (Sputnik)