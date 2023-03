Gobierno de Bolivia remarca que no sigue ningún libreto o receta económica del FMI

Santa Cruz (Bolivia), 28 mar (Sputnik).- El Gobierno boliviano, a la cabeza del presidente Luis Arce, informó el lunes que no aplica ninguna receta o libreto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la gestión de la economía nacional, tal como aludió el domingo, el expresidente Evo Morales (2006-2019) en un acto público, en la que participaron ambos líderes.



«No son respuestas lineales ni recetas que se pueden aplicar linealmente, (como las) aplicadas en 2008, 2009, 2010 o 2014 directamente a un escenario concreto; la economía boliviana aplica respuestas en un entorno complejo, incierto, de alta vulnerabilidad… Las respuestas que hemos dado no se apegan a ningún libreto o manual de FMI”, dijo el lunes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.



La autoridad boliviana argumentó que en el actual contexto internacional inestable y volátil por la pandemia de la covid-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia, el Gobierno de Arce aplica un Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), que permite estabilidad de precios de alimentos y combustibles.



«¿Acaso hemos hecho caso al FMI cuando nos dijeron que eliminamos el aguinaldo el año pasado? Salimos a rechazar las medidas que el FMI nos sugería. En todo caso, no seguimos las recetas que nos trata de imponer ese organismo internacional», reiteró.



El exmandatario Evo Morales le dijo al presidente Arce, en el aniversario del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que llevó a ambos al poder, que mejore su gabinete y aleje a «esos ortodoxos conservadores que siguen las políticas del FMI».



La observación de Morales a Arce surge por la rivalidad que hay entre sectores del MAS que muestra una división con miras a quién de los dos líderes será candidato presidencial en 2025. El Gobierno boliviano aplica un programa de subsidios a los alimentos y combustibles, un



tipo de cambio fijo del dolar y el plan de sustitución de importaciones, entre otras medidas, para controlar la inflación y alejar el fantasma de la inestabilidad económica.



«La política económica que lleva el Gobierno nacional, no es una aplicación lineal de recetas, más bien es una aplicación de medidas que van a proteger la economía y que le permitieron disminuir el desempleo y tener estabilidad de precios», aseguró.



Bolivia cerró el año 2022 con una tasa de inflación del 3.1 por ciento, la más baja de la región, y que fue destacada por varios organismos internacionales. (Sputnik)