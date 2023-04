EEUU cree que información filtrada sobre conflicto en Ucrania fue alterada del original

Washington, 10 abr (Sputnik).- Parte de la información confidencial sobre el conflicto de Ucrania recién filtrada a Internet parece haber sido alterada de sus fuentes originales, publicada este lunes el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. .



«Parece que al menos en algunos casos, la información publicada en línea ha sido alterada de lo que creemos que sería la fuente original», dijo Kirby en rueda de prensa.



La semana pasada, el diario The New York Times informó sobre la filtración en línea de información sensible que documentos militares estadounidenses relacionados con Ucrania, China y Medio Oriente, algunos de los cuales expusieron supuestas debilidades de la defensa aérea ucraniana y el défi de municionescit .



El portavoz de la Casa Blanca agregó que el presidente Joe Biden fue informado sobre la filtración de inteligencia clasificada relacionada con los aviones de Ucrania para una contraofensiva de primavera contra Rusia.



Kirby afirmó que durante los últimos días los funcionarios estadounidenses han estado en contacto con aliados y socios relevantes para abordar este asunto. (Sputnik)