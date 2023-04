Corea del Norte lanza misil balistico no identificado hacia el mar de Japón

Moscú, 13 abr (Sputnik).- Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado en la dirección del mar de Japón, informado por la agencia Yonhap.



«Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado en la dirección del mar de Este (mar de Japón)», señala la nota citando a militares surcoreanos.



A su vez, la agencia japonesa Kyodo, citando a las fuentes en el Gobierno, informó que el misil cayó fuera de la zona económica exclusiva nipón.



No obstante, según el corresponsal de Sputnik, el Gobierno de Japón declaró evacuación en la isla japonesa de Hokkaido por el riesgo de la caída del misil.



Poco después, el Gobierno japonés rechazó el riesgo de que el misil cayera cerca de la isla.



Últimamente, EEUU, junto con Corea del Sur y Japón intensificaron los ejercicios conjuntos militares en la región.



En particular, los días 3 y 4 de abril los tres Estados realizaron ejercicios conjuntos de la Marina con la participación de un portaviones de EEUU Nimitz.



A su vez, en lo que va de este año, Pyongyang realizó nueve lanzamientos de misiles balísticos. Según la prensa norcoreana, es una respuesta a la intensificación de los ejercicios militares conjuntos de EEUU y sus aliados en la región. (Sputnik)