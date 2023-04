Un ciberataque deja colgados sistemas informáticos de 90 Asambleas Legislativas de Japón

Tokio, 13 abr (Sputnik).- Los sistemas informáticos de las 90 Asambleas Legislativas regionales de Japón dejaron de funcionar este jueves debido a los ataques de hackers, según informó la agencia de noticias Kyodo.



Como resultado de un ciberataque contra el servidor de la compañía Futureinn Co. Ltd, que administra los sistemas de las Asambleas Legislativas de Hiroshima, Yokohama, la Prefectura de Shiga y de otras ciudades, se dejó de transmitir en línea las reuniones en esas entidades, así como se suspendió la búsqueda en sus sitios web de las grabaciones de reuniones



La compañía reconoció que el 9 de abril se realizaron numerosos intentos de conexión con el servidor, y el 11 de abril se obtuvo una conexión no autorizada, después de lo cual se detuvo uno de los servidores.



Más tarde se quedó colgado otro servidor, debido a una conexión no autorizada ocurrió en la mañana del 12 de abril. Después, se detectó la presencia de un programa viral en parte de los servidores, y la compañía apagó los ocho servidores que se encargaron de las Asambleas Legislativas regionales japonesas.



La empresa está investigando los detalles de lo ocurrido, y prometio que volvería a funcionar como de costumbre para la tarde del viernes. También se asegura que no se produjo ninguna filtración de datos personales. (Sputnik)