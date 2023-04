Presidente de México anuncia cierre de la agencia estatal de noticias Notimex

Ciudad de México, 14 abr (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que la Agencia de Noticias Notimex, medio público del Estado, no gubernamental y creada en 1968, dejará de existir como consecuencia de una huelga sin solución que estalló desde febrero de 2020



El gobernante dijo que la política informativa de su administración utiliza un medio de comunicación a las conferencias de prensa que él encabeza todos los días hábiles, entre las 7.00 y las 10.00 de mañana locales (de las 13.00 a las 16.00 GMT).



«Acerca de Notimex -agregó-, ya no necesitamos una agencia de noticias, tenemos la Mañanera», como denomina a sus conferencias matutinas ante periodistas en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal y residencia presidencial, a las que el mandatario invita a funcionarios, para que presenten informes de trabajo.



En esas prolongadas alocuciones con estilo de show televisivo, López Obrador firma decretos, comenta noticias de prensa, opina sobre tendencias en redes sociales, transmite canciones de sus artistas preferidos, y los seguidores de su movimiento político expresan su respaldo y hacen denuncias contra la oposición .



Futuro de los periodistas



López Obrador anunció que las autoridades de la agencia estatal y los trabajadores sindicalizados que se mantuvieron en huelga más de tres años, sostendrán reuniones finales.



«Se buscará un acuerdo donde se garanticen sus derechos y liquidación», para poner fin a la polarización del conflicto laboral.



El mandatario expresó su respaldo a la directora de la agencia estatal, Sanjuana Martínez, que encabezó el conflicto desencadenado por despidos de periodistas y cierres de corresponsalías en varios países.



“A Sanjuana Martínez, no la ven con buenos ojos, aunque es una buena periodista, le tengo respeto, la estimo”, expresó el jefe del Ejecutivo federal.



La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 denuncia desde que comenzó el conflicto que la dirección de Notimex «orquestó ataques y amenazas a periodistas inconformes» en la agencia del Estado mexicano.



Por su parte la revista Proceso comentó un informe anual sobre derechos humanos del Gobierno de EEUU, que elabora el departamento de Estado (cancillería), encabezado por Antony Blinken.



«Por primera vez en la historia de los informes sobre la situación de los derechos humanos que año con año elabora el Gobierno de EEUU, el Departamento de Estado dijo a una periodista como partícipe de los ataques contra reporteros en México», publicó el semanario político .



Según el mismo documento «periodistas que asisten a la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador y le hacen cuestionamientos difíciles, son víctimas de ataques a través de internet».



El gobernante dijo que el objetivo de la negociación final buscará que no se afecte a los trabajadores y se alcance «una reconciliación».



El pasado mes de febrero se cumplió el tercer aniversario de la huelga en Notimex.



La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, asegura que la empresa les adeuda hasta ahora, por «salarios caídos», 50 millones de pesos internacionales, que suman otros cien millones de pesos (más de cuatro millones de dólares



Sindicato de Notimex.



«Estoy enterado que habrá dos organismos a liquidar en los próximos días: uno es la Financiera Rural y otro organismo de medios de comunicación, Notimex», anunció en la sede de la Cámara Alta.



López Obrador aprovecha hace dos meses para encontrar una solución al problema laboral.



“Todos los trabajadores se tendrán que liquidar conforme a la ley, está muy avanzada esta propuesta”, puntualizó Monreal.



La huelga estalló cuando trabajadores despedidos denunciaron violaciones al contrato colectivo de trabajo, que representó la primera huelga en la administración de López Obrador.



Notimex se creó en agosto de 1968, en el marco de los Juegos Olímpicos celebrados en México, y en 2006 se constituyó como agencia autónoma del Estado mexicano, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión directiva. (Sputnik)