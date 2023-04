El poder, en particular el poder político, puede poner de relieve lo mejor o lo peor de nosotros. En el último caso, el poder puede distorsionar la percepción de la realidad común y silvestre al punto de no reconocerse uno frente al espejo de la honestidad. Cuando ello ocurre los fines de todo se justifican ante todos.

El deshonesto político -sobre todo cuando ostenta un cargo público- llega a imaginar que todo lo hace muy bien y espera del congénere gratitudes multiplicadas. No sé de algún expresidente nuestro que haya convocado a las masas para confesar desde un balcón sus errores y abusos. El abuso del poder político nace en el momento en que una persona indispone su psiquis a admitir estos yerros en privado y en público. Nixon lo entendió tarde, pero lo entendió, y de una manera shakesperiana lo expresó en su adiós definitivo a la Casa Blanca: «Recuerda siempre, otros pueden odiarte, pero aquellos que te odian no ganan a menos que los odies, y luego te destruyes a ti mismo».

Ahora que los costarricenses habitamos bajo los techos de una democracia desmejorada y vulnerable, cada día más injusta, «dinamitar puentes» es una estrategia peligrosa. Tampoco ayuda a nadie lo dicho por el ministro de Hacienda, días atrás, ante una comisión legislativa: <<No hago discursos para que la gente me oiga>>. La arrogancia ni la prepotencia son medicinas que contribuyan al pragmático bienestar común y que urge resolver.

Ante el mundo, nuestra patria ya no brilla como lo hizo durante algún tiempo. No debe sorprendernos. Los laureles en que nos dormíamos ya no existen. Y reconstruirla (la patria) y en las condiciones políticas y sociales actuales, es decir, con lo que tenemos y podemos, solamente puede ser posible a través de un diálogo fluido que tenga por norte la justicia social. Rectificar, enmendar y construir es una responsabilidad de los ciudadanos y tal peso es mucho mayor para los gobernantes quienes sobre ella deben rendir cuentas. No hay otro camino.

(*) Allen Pérez es Abogado