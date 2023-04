Pentágono admite que EEUU no puede defender el espacio como un dominio seguro sin aliados

Washington, 27 abr (Sputnik).- Estados Unidos no puede defender todos sus activos estratégicos en el espacio sin trabajar de cerca con sus aliados y socios, dijo este jueves el subsecretario de Defensa para Política Espacial, John Plumb.



“Estamos en un momento crucial en el espacio. No podemos mantener el espacio como un dominio seguro, estable y protegido por nuestra cuenta, por lo que tendremos que trabajar con nuestros aliados y socios», dijo Plumb al podcast Atlantic Council. El Pentágono también busca aprovechar las del sector comercial y la invest



igacion para repostar satelites militares en orbita, agrego el oficial.



“El Departamento de Defensa no tiene ningún tanque de reabastecimiento de combustible en el espacio. No tenemos ningún servicio en órbita para reabastecer los satélites cuando se quedan sin combustible. El sector comercial está trabajando en eso. El combustible puede ser un factor limitante en la vida operativa de un satélite, hay toda una capacidad esperando para ser aprovechada», añadió.



El Gobierno de Estados Unidos también necesita desclasificar muchas de sus políticas para permitir que la cooperación con los aliados y con el sector comercial en el espacio se lleve a cabo de manera efectiva y en tiempo real, para estabilizar al día con la rápida evolución de los desafíos de seguridad, concluyó Plumb. (Sputnik)