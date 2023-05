Colorados de fiesta tras contundente triunfo electoral de Peña en Paraguay

Asunción, 1 may (Sputnik).- Desde las primeras horas de la tarde, cuando recién cerraron las urnas en Paraguay, los militantes del oficialista Partido Colorado comenzaron a llegar a la sede partidista, confiados en la victoria electoral de su candidato, Santiago Peña.



A medida que el conteo de votos comenzó a avanzar, también ganó intensidad la fiesta en las calles: bocinas, bombos y cánticos marcaban el ritmo de la celebración.



Centenares de personas tiñeron las calles de rojo con banderas, gorros y remeras con los lemas «Santi presidente» y ANR (Asociación Nacional Republicana), nombre oficial de la fuerza política que gobierna Paraguay desde hace más de 70 años, con una única interrupción entre 2008 y 2012.



«Nunca tuvimos dudas del resultado, la única que vez que se perdió fue porque (el expresidente Fernando) Lugo hizo votar a todos los sacerdotes y monjas, pero el Paraguay fue, es y será siempre colorado», dijo a la Agencia Spuntik Rosana, una funcionaria pública de 45 años, enarbolando una bandera del Partido Colorado en las afueras del búnker.



La seguridad en la victoria fue reivindicada por las decenas de militantes colorados que dialogaron con esta agencia durante esta elección, un despecho de la incertidumbre presumible luego de una campaña atípica para la fuerza gobernante, salpicada con designaciones de corrupción contra sus principales di rigentes por parte de EEUU.



Con el 99 por ciento de las mesas escrutadas, Peña obtuvo el 42.74 por ciento de los votos frente al 27.49 por ciento de su principal contrincante, Efraín Alegre, candidato de una concertación nacional opositora que esta noche perdió su tercera elección consecutiva frente al Partido Colorado .



Cercano a la militancia



«Este no es un triunfo personal, es un triunfo del pueblo», dijo el candidato Peña desde su búnker de campaña, en su primer discurso como virtual presidente electo de Paraguay.



Apenas terminado de hablar, los militantes se abalanzaron sobre él para felicitarlo y pedirle fotos: «Santi» accedió a cada una de ellas y tomó los celulares de los presentes para regalarles una «selfie» histórica.



A su lado, junto a los principales dirigentes del partido, estuvo el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual líder de la fuerza política.



Peña votó temprano en la mañana, en el colegio Anne’s School, donde fue ovacionado por las decenas de presentes, y mientras se guardaba en fila para sufragar, junto al resto de los votantes, accedieron a todas las fotos que le solicitaron.



«Gracias, gracias, gracias», repitió una y otra vez el candidato a quienes se le acercaban primero en el colegio y luego en su puesto de comando, ya como el vencedor de los comicios con un contundente resultado.



Unión contra la «ideología de género»



Para los colorados que celebran en las calles la nueva victoria electoral, las mencionadas sanciones de EEUU fueron una cuestión «política» para favorecer al principal candidato opositor, cuya concertación incluye muchas voces a favor de la «ideología de género».



Según sus cambios, justamente eso potencia una Peña frente a un importante sector de la ciudadanía.



«El pueblo paraguayo particularmente se despertó y se accionó contra el proyecto de la oposición: ellos apoyaron instalar una educación donde se pretenden enseñanzas sexuales y promover el lobby gay y la mayoría de los paraguayos estamos en contra de eso», dijo a esta agencia Julián Galarza, un histórico militante colorado e integrante del equipo de prensa de la ANR.



Agregó que «el Partido Colorado defiende a Dios, a la patria ya la familia», algo que, opinó, representa a la mayoría del pueblo. Esa mención sobre el presunto proyecto de instalar la «ideología de género» en Paraguay se la hicieron también decenas de manifestantes a Sputnik.



La figura de Cartes



Cartes fue protagonista de la campaña electoral tras ser designado como «significativamente corrupto» por EEUU en agosto del año pasado y posteriormente sancionado por Washington, él y sus empresas.



Eso afectó directamente a las finanzas del Partido Colorado, que se vio imposibilitado de solicitar préstamos con la mayoría de las entidades bancarias, aunque ello no caló en el electorado, como demostró las internas partidistas de diciembre pasado, cuando Cartes fue elegido presidente de su formación n política.



El domingo, tras subir al escenario montado en las calles para celebrar y acompañar a la victoria de Peña, la multitud lo ovacionó.



«Horacio, querido, el pueblo está contigo», coreaban los presentes mientras agitaban al aire las banderas coloradas y los fuegos artificiales explotaban en el cielo.



Varias personas que no votaron al Partido Colorado dijeron a esta agencia en la previa de las elecciones que la gente tiene «cariño» por Cartes, porque el exmandatario «da muchísimo trabajo a la gente y en su gobierno fue cuando mejor estuvo Paraguay».



Según afirmaron, durante su mandato había liquidez en el país y la gente tenía para comer, algo que en el imaginario popular pesa más que las sospechas contra el mandatario.



De hecho, esta noche en las calles los militantes colorados defendieron una y otra vez a su líder de tales cuestionamientos, y lo consideraron clave para la victoria de Peña.



Pese a la confianza en los resultados, la campaña electoral, para dirigentes y militantes, fue larga y dura: «Ahora es tiempo de celebrar», concluyeron los manifestantes. (Sputnik)