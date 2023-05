Miles de ecuatorianos marcharon contra medidas neoliberales del gobierno y la inseguridad

Quito, 1 may (Sputnik).- Varias ciudades de Ecuador fueron escenarios de las marchas de los obreros, sindicalistas, artesanos, estudiantes, jóvenes y defensores de la naturaleza y los derechos humanos que demandaron al Gobierno de Guillermo Lasso deponer las medidas neoliberales que precarizan el empleo y garantizan la seguridad ciudadana en medio de una imparable ola de violencia, entre otros reclamos.



«Deberíamos marchar no solo hoy, sino continuamente porque estamos gobernados por un Gobierno inepto con el cual no tenemos trabajo y ahora la gente ha comenzado a emigrar nuevamente como cuando el llamado ‘feriado bancario’ 1999 y eso nos hace tener conciencia y luchar contra el neoliberalismo, que nunca fue la solución a los problemas”, afirmó Marcelo Espín a la Agencia Sputnik en Quito.



Espín, quien llegó en bus desde el cantón (municipio) Mejía, en la provincia de Pichincha (norte) cuya capital es Quito, dijo que muchos se equivocaron al elegir a Lasso como mandatario «porque decían que como es rico no iba a robar pero ha sido falso».



«Necesitamos que empiecen a llegar a nuestros líderes, como Mashi Rafael (Correa), que ha sido un perseguido político; le buscaron en todos los lados y lo que encontraron fueron cuentas de ellos» (de sus perseguidores), aseveró.



Marilin Yánez, de la parroquia de Chillogallo, en el sur de Quito, dijo a Sputnik que el presidente Lasso no ha cumplido con su plan de gobierno.



«No tenemos trabajo, seguridad no hay, estudios para los chicos y estamos en un caos total», afirmó la mujer, quien llegó a manifestarse desde su localidad, a una hora de camino en bus.



Añadió que actualmente muchos ecuatorianos han emigrado debido a la situación socioeconómica del país, como los problemas del empleo, la salud y la educación.



«Nuestras familias se van porque no hay fuentes de trabajo, se están produciendo a medio camino, dejando a sus familiares con una tremenda deuda, por lo que lo mejor sería que Lasso se salga de la Presidencia», aseveró.



Jahir Guanochanga dijo a Sputnik que los jóvenes han tomado la decisión de levantar su voz al Gobierno para pedirle seguridad, educación y salud.



«Estamos muy mal encaminados, tenemos corrupción, mafia, narcotráfico y el Gobierno nos está matando», aseveró.



Además, RECHAZó Los números sobre pobreza y empleo difundidos por el GobierNO, Los Cuales Consideró «Totalmente Ficticios» Porque no vivience losa ecu Atorianos Actualmente Ya Que El Gobierno Maneja El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).



«Varios de los que estamos aquí no podemos ingresar a la universidad y por eso venimos a manifestarnos por un mejor país», aseveró.



Al iniciar la marcha, Marcela Arellano, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo que los obreros que producen bienes, riquezas, cuidados y servicios públicos le dicen «no a la minería, no al Estado extractivista, no a la expropiación de los recursos naturales y no al capital neoliberal».



«¡Fuera Lazo, Fuera!» y «el pueblo unido jamás será vencido» fueron las consignas más repetidas de los manifestantes, quienes portaban pancartas donde se leían exigencias al Gobierno.



Entre los manifestantes, los trabajadores de la Empresa Eléctrica de Quito marcharon contra las pretensiones de privatización, mientras que el colectivo ciudadano Quito sin Minería solicitó a los manifestantes apoyar la consulta popular que promueven para erradicar la explotación de los recursos naturales en la reserva del Chocó Andino al tiempo que los colectivos feministas demandaron politicas publicas para frenar los femicidios.



El Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador difundió un Manifiesto del 1 de mayo donde se asegura que «la emancipación social solo es posible con el triunfo de la revolución y el socialismo». (Sputnik)