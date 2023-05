Vicepresidenta argentina señala a líder opositora por encubrir el intento de asesinato

Buenos Aires, 8 may (Sputnik).- La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, apuntó contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, líder y candidata presidencial a las elecciones generales de este año de uno de los principales partido de la opición, el PRO, por intentar encubrir el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre.



«Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre», dijo Fernández este lunes en las redes sociales al hacerse eco de una noticia publicada en el dia rio Página local12 que involucra a Bullrich.



La exmandataria (2007-2015) difundió un mensaje de un diputado brasileño del Partido de los Trabajadores (PT), Alencar Santana, que acusó a la presidenta del PRO de estar comprometida en una operación destinada a eliminar los datos del móvil «de un testigo clave en la tentativa de asesinato» de la vicepresidenta.



El Legislador Se Refirió a un artículo de página12 Firmado por Irina Hauser en el cual sealusión a las declaaciones ante lauisticia de ivana bohdziewicz, una de lasesrasors Del Diputado Opositor Girardo Milman, Que Fue Viceministro de Seguridad Durante El Gobierno Del Entonces Presidente Mauricio Macri (2015 -2019), cuando manejó la mesa de inteligencia.



En la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, la excolaboradora de Milman se presentó la semana pasada de manera espontánea para declarar por tercera ocasión y aseguró que fue obligada a borrar los datos de su teléfono en el despacho de Bullrich.



De acuerdo a su declaración, un perito se dedicó durante cuatro horas a vaciar el contenido de su teléfono, el de Milman y el de otra exasesora.



Dos días antes del atentado, Bohdziewicz se encontró con Milman en un bar cercano al Congreso argentino, llamado Casablanca, cuando otro oficial oyó decir al diputado: «Cuando la maten yo estoy camino a la costa».



El presidente Alberto Fernández dijo estar «ado» por la revelación de la exasesora y aseguró que Milman y Bullrich deben de dar explicaciones, «pues son los que indujeron a la empleada a hacer lo que hizo».



«Que en el despacho de una dirigente como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrar todos sus contenidos por temor a que ese contenido pueda verse en la justicia me parece algo vergonzoso, algo, en términos institucionales, imperdonable», sentenció el mandatario.



En respuesta, Bullrich excluyó en sus redes sociales que «ya no saben qué inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno».



Cuatro personas se encuentran procesadas en la causa que investiga el intento fallido de asesinar a la vicepresidenta el 1 de septiembre.



El autor material del ataque fallido, Fernando Sabag Montiel, y su pareja, Brenda Uliarte, permanecerán en prisión preventiva acusados ​​de ser coautores del intento de asesinato.



También están procesados ​​con prisión preventiva como partícipes secundarios una amiga de Uliarte con la que compartió su plan de asesinar a la vicepresidenta, Agustina Díaz, y el jefe de la banda a la que pertenecían Sabag Montiel y su compañera, Nicolás Carrizo.



Por primera vez en noviembre, la vicepresidenta solicitó la recusación de la jueza federal al frente del expediente, María Eugenia Capucchetti, por rehusarse a indagar al diputado opositor Gerardo Milman.(Sputnik)