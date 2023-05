Simeone: «Subcampeón es subterráneo, segundo es segundo»

Madrid, 13 May. (EUROPA PRESS) – El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que siempre buscan «llegar lo más alto posible» en LaLiga Santander y que por eso siguen aspirando a ser segundos, que no subcampeones, algo que considera «subterráneo», y ha alertado del peligro de enfrentarse al Elche, que a pesar de estar descendido «ha mejorado el ritmo de juego en campo rival» desde la llegada de su nuevo entrenador.

«Subcampeón no, segundo; subcampeón es subterráneo, por debajo, segundo es segundo. No miramos más allá del partido con el Elche, y creo que nuestro objetivo está más que claro. Siempre buscamos llegar lo más arriba y lo más alto posible y no vamos a cambiar», declaró en rueda de prensa.

A pesar de todo, el técnico argentino explicó que siguen pensando «de la misma manera» y que solo se centran en el partido de este domingo. «Mañana nos vamos a enfrentar a un equipo que desde la llegada de Beccacece ha mejorado el ritmo de juego en campo rival, rompe bien la segunda línea, tiene una buena cantidad de centros en la parte ofensiva, ha tenido un gran trabajo colectivo en la parte defensiva, no hay jugadores que se queden descolgados… Es un equipo que juega compacto, que intenta replegar en grupo cuando le toca defender. No miramos otra cosa que el partido de mañana», expresó.

También aseguró que no han cambiado nada en la forma de trabajar a pesar de que se enfrenten a un rival ya descendido. «Hemos visto situaciones defensivas y ofensivas del rival y trabajamos la semana de la misma manera. Sabemos que es una buena oportunidad para el Elche de hacer un gran partido, y dependerá de cómo nosotros jugamos ese partido», subrayó.

Respecto a la regularidad en el once colchonero, el ‘Cholo’ aseguró que se da de manera «natural». «Las cosas se dan naturalmente, no ahora, sino desde que llegamos. Siempre hemos buscado lo que más posibilidades nos generase para llevar el partido adelante. A veces mantenemos formaciones y a veces cambiamos alguna situación que le puede hacer bien al equipo. Ahora el equipo está teniendo una línea regular y eso es lo más difícil», subrayó.

Sin embargo, no desveló si mantendrá la próxima temporada su sistema de cinco defensas. «Siempre vamos detrás de lo que tenemos en la plantilla. A partir de lo que tenemos, intentamos ver lo que le conviene al equipo para sacar puntos», manifestó.

Además, habló del estado de forma del portero esloveno Jan Oblak, que se perderá también este encuentro. «Hablamos continuamente con Jan. Lo importante es que él se recupere, y cuando se recupere pensaremos en el futbolista. De momento, lo que nos ocupa al club y a él es que se recupere», apuntó.

Por último, Simeone rehusó hablar de qué significaría garantizar la ‘Champions’ con cuatro jornadas de margen. «Hasta que no pase no puedo responder. Ojalá que mañana, postpartido, pueda ser un poco más amplio en mi respuesta», finalizó.