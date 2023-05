Bielsa, Uruguay y el sueño mundial

Montevideo, 17 may (Sputnik).- En su presentación como nuevo seleccionador nacional de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, «El loco», soltó una frase con la que pareció pedir expectativas realistas pero a la vez mantuvo viva la ilusión popular: este país puede permitirse soñar con volver a ser campeón mundial de fútbol.

No solo lo dijo, prometió trabajar para conseguirlo. Sin proponerse conseguir titulares, con el rostro imperturbable y un tempo al hablar que podría ser exasperante si sus frases no fueran dosis de sabiduría repartidas con calma, y a discreción.

Bajo un cielo sospechosamente celeste, el mítico estadio Centenario acogió la presentación de Bielsa ante unos 200 reporteros que lo interrogaron durante casi hora y media, con preguntas que a veces parecían más dirigidas a sacarle un titular que a escuchar su visión para el fútbol uruguayo.

Sin embargo, Bielsa atendió a todos: unas veces se extendió en sus respuestas; otras, fue escueto y cortante, y otras dejaba partes de preguntas sin responder, o decía lo que quería.

¿Cambio genenracional?

Afirmó que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no tuvo que enamorarlo demasiado para abrazar este proyecto, porque le seducían tanto el potencial de los jugadores locales como el destinatario del trabajo de una selección: el ciudadano de a pie.

El exseleccionador nacional de Argentina (1998-2006) y de Chile (2007-2011) valoró la versatilidad de los futbolistas uruguayos, por su capacidad de brillar en creación, contundencia y recuperación.

Llegó entonces la pregunta que todos se hacían… ¿cuál sería el futuro de los actuales referentes de la selección uruguaya? ¿Convocaría Bielsa a veteranos como Luis Suárez, Edison Cavani o Fernando Muslera?

«No he hablado con ellos, creo que corresponde establecer un diálogo, escuchar, ser escuchado, y luego la inevitable tarea de decidir… No tengo una posición previa establecida. Creo que hablar aquí, sin haber hablado con ellos, no sería prudente», respondió.

Próximos compromisos

Descartó eventuales viajes con «La Celeste» a compromisos internacionales, y respecto a sus primeros encuentros como seleccionador, ante Nicaragua y Cuba, en junio próximo, admitió que ha analizado a 3 o 4 posibles jugadores por posición.

«Dentro de ese grupo elegiré a quienes menos he visto, para conocerlos mejor», adelantó el también extécnico de clubes como Newell»s, Leeds, Lazio y Olympique, cuyo primer gran desafío llegará en septiembre, con el inicio de las eliminatorias mundialistas, ante Chile y Ecuador.

Al respecto, sabe que el tiempo es muy poco para que su propuesta cale en la selección uruguaya, y más cuando hay poco tiempo para que cristalicen las intenciones del entrenador y las posibilidades de los jugadores. Pero lo suyo es plantearse un objetivo y buscar resultados, no dar excusas, dijo.

«Los grandes jugadores no necesitan de demasiado tiempo para asimilar un estilo determinado, si ese estilo los representa. La forma en que pienso el fútbol, la veo muy asimilable para los jugadores con los que imagino la construcción del equipo, no creo que sea una tarea tan dificultosa», agregó.

Soñar en grande

Un reportero le preguntó si su principal objetivo era ganar un Mundial, y Bielsa lanzó una reflexión sobre el querer y el poder…

«Una cosa es la ilusión, otra la toma de conciencia: hay países con recursos y antecedentes, y los potencia con fantasía, ilusión, perspectiva. Creo que Uruguay puede fantasear y tiene cómo alimentar esa fantasía», sentenció.

Expresó su admiración por el ex-seleccionador Oscar Washington Tábarez, reconoció el peso de los ídolos del fútbol en la identidad de la nación, y aseguró que está abierto a los cambios en el fútbol, siempre que se justifiquen y valgan la pena.

Por último, cuando le preguntaron si le preocupaba qué pensarían los uruguayos de que los dirigiera un argentino, fue enfático: «En fútbol, siendo extranjero o nacional, la aceptación solo tiene un nombre: victoria». (Sputnik)