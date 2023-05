Vucic denuncia que la misión de la OTAN no cumplió con su mandato en Kosovo

Belgrado, 29 may (Sputnik).- La misión KFOR de la OTAN no protegió a la población serbia y no paró la violencia y las arbitrariedades de las autoridades albanesas de Kosovo, aseguró el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic.

«Los serbios en el norte de Kosovo y Metohija se reunieron a las 7.00 (05H00 GMT del lunes) frente a las municipalidades de Zvecan, Zubin Potok y Leposavic para expresar su rechazo a los ocupantes ilegales de (primer ministro kosovar Albin) Kurti en las instalaciones serbias porque los militares de KFOR pese a las garantías dadas no protegieron a los serbios y no impidieron la toma violenta e ilegal de las municipalidades y la violencia a la que fueron expuestos los serbios, a pesar de que en reiteradas ocasiones dieron garantías de que lo harían», dijo Vucic en un mensaje a sus ciudadanos.

El lunes, cientos de serbios se congregaron frente a las sedes de las autoridades locales en el norte de Kosovo y Metohija, exigiendo que se retire la policía kosovar y sean revocados los alcaldes albaneses.

Los militares del contingente KFOR de la OTAN, dotados de equipos antidisturbios, y varios unidades de la policía kosovar impidieron a los serbios acercarse a los edificios.

Por la tarde los soldados de la OTAN y los policías kosovares reprimieron a los serbios con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y se escucharon varios disparos.

Más de 50 manifestantes serbios resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, según datos de las autoridades serbias.

El presidente Vucic convocó a los representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia para una reunión que se llevará a cabo el martes.

🇽🇰 | Momentos posteriores al enfrentamiento entre manifestantes proserbios y la KFOR de la OTAN, en el norte de Kosovo. Hay más de 40 uniformados heridos. pic.twitter.com/7rcSSynPV6 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 29, 2023

Las primeras protestas en estas tres regiones estallaron el 26 de mayo por los intentos de las autoridades kosovares de poner a alcaldes albaneses en el norte de Kosovo tras las elecciones municipales del 23 de abril en las que menos del 4% del censo electoral debido al boicot de la población serbia.

Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral de Serbia, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la UE, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones. (Sputnik)