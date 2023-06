Rogelio Cedeño Castro In Memoriam…!

Hoy en la fria y desolada madrugada, ha partido de forma silenciosa a la eternidad, el compañero, Profesor de Sociología de la UNA, UCR, amigo, padre y abuelo ROGELIO CEDEÑO CASTRO

La noticia la recibo de nuestro común compañero de mil batallas y de luchas, Tito Vega, quien me llamara para saber la hora y lugar de sus honras funebres…!

Tuve el inmenso honor de compartir con Rogelio, largas y ricas horas de reflexión sobre el acontecer nacional e internacional.

Así mismo, participar en Marchas en pro de la lucha social y política del país.

Para el año de 1995, a la edad de 51 le facilité un curso básico de francés tipo Larousse.

Al cabo de seis meses nos encontramos en la UNA donde era Profesor de Sociología y sorprendentemente, me comienza hablar en francés de forma fluida…!

Esta extraordinaria vocación por el aprendizaje y el conocimiento, hace que sea uno de los intelectuales de más calado que tiene el país.

Y para muestra…, que sea el Propio Rogelio, con su exquisita pluma, quien nos describa esta su fotografía, del año de 1954, y la Ciudad De San José de esa época, haciendo una reseña de su señora Madre dona Rosa y de su Esposa Liliana , quienes partieron antes que él, haciendo una premonición de lo que hoy es su partida..!

Paz a sus restos y resignación a sus, amigos, compañeros de SINPAE, familiares, y en especial a sus Hijos Ximena y Rolando, quienes al unísono exclamarán mientras sepulten el cuerpo “. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE COMPAÑERO ROGELIO CEDEÑO CASTRO…!”

“Rogelio Cedeño Castro:

El rostro o mi propio rostro en una vieja fotografía de 1954, como una especie de corte, retenido en los negativos de la película es lo que permanece en el tiempo que se detiene allí, para mi lo que permanecerá hasta el último de mis días, si no aparece algún enemigo interno de la memoria, son los recuerdos de aquellos tiempos de mi candorosa infancia; en un San José muy diferente al de este cambio de siglo.

Una pequeña y hermosa ciudad con mucha arquitectura neoclásica, un Palacio o sede de la Asamblea Legislativa, construido entre 1855 y 1857, sin nada que envidiarle a los de otras ciudades que he conocido, (hoy sólo se que construirán un espantoso cajón de muchos pisos para que los tales representantes del pueblo se encierren todavía más y ni siquiera miren o sean mirados por ventanal alguno), el edificio de la Biblioteca Nacional destruido para convertirlo en un parqueo, el lugar que ocupaba el conservatorio de música convertido en una especie de burdel, allí donde en los años 1960 el maestro Ricardo Del Carmen me permitía escuchar los ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional, (recuerdo cuando ensayaban la novena sinfonía de Beethoven, acompañados por los coros y solistas), ahora estamos en la ciudad entregada al hampa y el mal gusto, imperando por todas partes, algo que viene ocurriendo desde los últimos años del siglo que recién terminó.

Aquel San José y su arquitectura de los últimos años del siglo XIX y la primera parte del XX, tan diferente al espantoso amontonamiento de edificios horribles, a manera de cajas de cartón, era el ámbito por el que yo me paseaba cuando mi abuela o mi madre me enviaban a hacer mandados, entonces caminaba por el Paseo de los Estudiantes, todavía en su esplendor, con sus panaderías , almacenes y tiendas. Más hacia Plaza González Víquez estaba la Librería Minerva, donde me quedaba durante algunos ratos muy largos con tal de oler el papel y la cartulina fresca; entonces había toda una erótica del libro impreso y veía con admiración las colecciones de la revista infantil argentina Billiken, las que solo a veces podíamos comprar y daba mis primeros pasos en mi afición por la lectura.

Lindo o no lindo, aquel a quien la foto muestra o el baboso todavía tan ingenuo que aparece en ella, es cosa que poco importa ya, sólo se que conocí el amor más grande y hace unos meses ella partió para no volver jamás, Lilliana marcaste el momento más esencial de mi vida, un verdadero milagro que como dicen los judíos viene a ser la existencia misma, no me engañen, no me digan que volverá. Olores, imágenes, flores, hojas de las plantas y el papel impreso, junto con los sabores de la pastelería permanecen en la memoria del ser, que ya no será jamás el que los negativos de la foto intentaron en vano retener, como una imagen equívoca de un pasado que inutilmente la cámara quiso guardar

Un pasado que no volverá y que no podemos evitar que nos llene de nostalgia, sobre todo pensando en mi madre Rosa, esa mujer tan valiente y adelantada a su tiempo, aunque también demasiado solitaria en medio de un mundo de fieras reaccionarias y egoístas. Si con Lilliana, una enfermera, el amor llegó hasta lo mas hondo de mi ser, con Rosa, otra enfermera, el gusanillo revolucionario y libertario nació en mí y ha permanecido allí desde entonces.»

Fuente: https://historiacostarica.wordpress.com/2017/04/01/rogelio-cedeno-recuerdos/

(*) Rodolfo A. Jiménez Morales