López Obrador invita a fiesta en Zócalo por triunfo electoral de 2018

Ciudad de México, 28 jun (Prensa Latina) El presidente de México Andrés Manuel López Obrador invitó hoy a la fiesta del próximo sábado por el aniversario de su triunfo, y reveló que ya conoce al candidato opositor.

Explicó que será una fiesta por lo alto y masiva porque hay mucho que celebrar, y el zócalo capitalino se llenará nuevamente.

Esperamos que no llueva, la vamos a pasar requetebién, va a haber música, anunció al invitar a los ciudadanos a celebrar con él su llegada a la presidencia en 2018.

Todos en el zócalo a las cinco de la tarde, no dejen de asistir porque es nuestra fiesta, nuestra celebración pues logramos algo extraordinario entre todos, desde abajo, sin el apoyo de la oligarquía, de los medios y de los intelectuales, sino con el pueblo que es el único que puede salvarse a sí mismo y crear una etapa nueva, dijo.

Es algo que no alcanzan a concebir siquiera nuestros adversarios porque por siglos la política era solo un asunto de ellos, y no del pueblo, entonces ¿por qué no vamos a celebrar todo eso el sábado?, se preguntó.

En cuanto a la alianza opositora para intentar ganar los comicios generales del 2 de junio de 2024 y eliminar la transformación, expresó que la mayoría de los precandidatos a la presidencia son como “paleros”.

Pero realmente, afirmó, los tres partidos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, buscan con su candidato común ya elegido seguir su historia de saqueo.

Irónicamente señaló que acaban de crear la agrupación “Todos en contra de México” (un sarcasmo de Alianza Va por México) para regresar por sus fueros.

Repitió que él ya sabe quién será el candidato o candidata presidencial de la oposición, pero dará a conocer el nombre después del 1 de julio. “Ya tengo la información de que tienen el acuerdo”, manifestó.

Tienen como a 15 en la lista, pero solo va el que ellos eligieron, será el ganador, lo tengo y se los puedo decir ya, pero vamos a esperar que pase la celebración, y repitió «tengo la información cómo se reunieron y cómo se pusieron de acuerdo».

Quizás algunos no lo sepan todavía y estén de candidatos de buena fe, pero la mayoría lo sabe, otros hacen un papel de paleros y quieren tener una pluri (ganancia), algunos ingenuamente creen que va a haber democracia y piso parejo, pero están engañados.

Van acompañados del aparato electoral y mediático, y de mucho dinero, como en las elecciones anteriores de 2018, expresó.

Entonces, como no se pusieron de acuerdo en esa elección pasada, de todas maneras reunieron muchísimo dinero y tengo la lista de los que aportaron en aquel año para la guerra sucia contra Morena y él, y el manejo de la publicidad.

Ahora van unidos, hacen alianzas y quieren hacer lo mismo, afirmó.