Cuatro senadores y cientos de líderes renuncian al PRI de México para fundar nueva fuerza

Ciudad de México, 4 jul (Sputnik).- Un grupo de cuatro senadores y más de 200 líderes locales del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) renunciaron la tarde del lunes a la segunda fuerza opositora en el Congreso, para fundar una nueva formación bautizada «Congruencia por México».

«Con tristeza, en un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anunciamos nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional, convencidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de la democracia y las libertades de México», dijo Osorio Chong en un acto público conjunto.

Tras casi tres décadas en esa formación, también rompieron con la actual dirigencia del partido fundado en 1929 -surgido al final de la Revolución Mexicana que estalló en 1910- la excanciller Claudia Ruiz Massieu, el exgobernador del central Estado de México, Eruviel Ávila, y la exdiputada federal Nuvia Mayorga.

Ruiz Massieu dijo en su mensaje: «serví a mi país desde el PRI por 30 años. Con esa misma convicción y congruencia, cierro hoy ese capítulo; lo hago convencida de que se aporta más donde hay diversidad, que se logra más donde hay democracia, y que se construye más donde hay honestidad y nuevas formas de participación».

La ruptura con la dirección del ecléctico partido que gobernó siete décadas -antes de perder la presidencia en el año 2000, que recuperó con Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018- ocurre en el marco de un proceso interno de partidos y organizaciones civiles hacia una sola candidatura hacia las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024.

Causas de la ruptura

La hija de quien fue secretario general del PRI, asesinado en 1994, José Francisco Ruiz Massieu, esgrimió la necesidad de congruencia para salir en un partido que hace lo que critica del Gobierno.

«Excluye y no escucha a quien piensa distinto, descalifica o insulta a quienes no se someten; renuncio al PRI, no a hacer política, la haré del lado de los ciudadanos», prosiguió la exjefa de la diplomacia mexicana en la administración anterior.

En un acto celebrado en un hotel capitalino la senadora dijo que el PRI es más que su dirigencia y la militancia también.

«El México de hoy exige nuevas formas de hacer política, menos partidistas y más ciudadanas, en la diversidad y pluralidad debemos encontrar la fortaleza para darle un nuevo rumbo al país», puntualizó.

Osorio Chong, quien fue jefe de la política interior del Gobierno anterior, dijo que el PRI está «extraviado, ausente, y perdió la ruta con una dirigencia que solo crea incondicionales: Alejandro Moreno atrapó y destruyó al PRI, lo hizo pedazos, es la peor dirigencia de la historia».

La bancada del longevo partido se reduciría de 13 senadores a nueve asientos en el Senado, y pasa a ser la tercera fuerza política después del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) y Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata).

Además de perder el central Estado de México que rodea la capital, donde vive la mayor población del país, durante el liderazgo de Moreno, el PRI dejó de gobernar a 44 millones de los más de 130 millones de habitantes del país, según el recuento de Osorio Chong.

La respuesta del dirigente actual, Alejandro Moreno, apodado Alito, fue emitida en un vídeo difundido en sus redes sociales.

«Lo mejor del PRI se quedó en el PRI (…), se acabaron los militantes de primera y de segunda», replicó al acusar a los disidentes de tener vínculos con «ladrones, corruptos y traidores».

Esa formación política ahora solo gobierna dos estados y cinco millones de habitantes, y desde 2019 a la fecha perdió 2.000 de los casi 2.500 municipios de todo el país norteamericano.

El primer gran cisma del PRI ocurrió en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la llamada «Corriente Democrática», que dio origen al Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) y compitió tres veces por la presidencia.

Desde 2018 a la fecha cientos de militantes del PRI migraron al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). (Sputnik)