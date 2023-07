Costa Rica y la opacidad del discurso económico

Columna Poliédrica

Estamos a mediados de año y el tipo de cambio se ha mantenido estable. Desde que salió Rodrigo Cubero del Banco Central, tuvo una disminución de cincuenta colones a la actualidad; en otras palabras, se ha dado una apreciación sostenida del colón y ello ha beneficiado más a los importadores que a los exportadores, a los mortales que recibimos colones y no a los que reciben dólares.

A estas alturas es claro que la política cambiaria de los gobiernos anteriores fue mantener artificialmente el precio del dólar. Me parece estar escuchando a ese señor Cuberto diciendo que el dólar dificilmente bajaría y eso lo manifesto cuando el precio de venta estaba en setecientos colones; de hecho, muchas personas creyeron en aquellas manifestaciones y ahora han perdido cincuenta colones por dólar desde aquel entonces.

No hay que ser muy versado en economía para darse cuenta que el manejo de la política cambiaria genera grandes ganancias para quienes tienen la información de su comportamiento. Quienes sabían que el dólar iba a bajar de precio, corrieron a venderlos cuando rondaba los setecientos colones y, al contrario, quienes saben que el dólar va a subir, están comprando ahora dólares para cuando esa circunstancia ocurra.

Lo curioso, en cualquiera de los casos, es que el consumidor no se ha visto beneficiado. Bajó el dólar y los precios no han bajado, sin embargo, cuando el dólar ha subido en el pasado, inmediatamente se usa como argumento para ajustar los precios al alza; no obstante, cuando es al revés, el argumento cae en el más absoluto silencio y no se obliga que los precios bajen.

Costa Rica es un país caro y en este momento lo que ha sucedido es que los precios se han mantenido igual que cuando el dólar estaba más alto. El indicador de la inflación es positivo y eso no se puede negar, sin embargo, lo que correspondería con ese dato es que bajen los precios de una serie de bienes y servicios; en este sentido, lo que se observa es que los operadores económicos se han hecho “gatos bravos” y quieren mantener sus utilidades a toda costa.

Vamos a decirlo con absoluta claridad, los sectores ganadores de los últimos treinta y cinco años quieren que todo se mantenga igual. A estos grupos solo les interesa que sus utilidades no se vean menoscabadas, se trata de contabilidades que reportan costos en el papel que nadie verifica; la posibilidad de evadir y defraudar al fisco, es decir, de no pagar lo que deben, es una práctica que normalizaron porque se hace en total impunidad.

En síntesis, pareciera que hay mecanismos ocultos o personas que impiden que los bienes y servicios en Costa Rica disminuyan de precio. Son tan opacos que a simple vista no se ven y se escudan en una verborrea técnica que la mayoría de la población no comprende.

En materia económica la opacidad es lo que prevalece en Costa Rica.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot