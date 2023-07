Antes que analista social, soy ciudadana, eso quiere decir que sufro las presas, pago mis impuestos, una vez al mes voy al Seguro a retirar mis pastillas y amo este maravilloso pedacito de tierra verde que es Costa Rica.

Cómo se me hincha el pecho de orgullo y patriotismo cuando escucho el himno nacional o cuando me presento ante un extranjero y escucho: “Wow Costa Rica”.

Que lindo mi pueblo, no obstante, que lástima que tenga una plaga, es un grupo de personas a quienes voy a exponer como objeto de estudio y a quienes les voy a llamar los Ventajistas.

¿Quiénes son los Ventajistas? Son hombres y mujeres, de cualquiera edad y procedencia, lo único que tienen en común es que tienen una mentalidad y un comportamiento muy definidos. Ellos están dispuestos a pagar cualquier costo con tal de obtener lo que desean y se valen de cualquier persona que se interponga en su camino para ello. Estas personas están determinadas a sacar provecho de cualquier circunstancia, quieren ganar cueste lo que cueste, viven solo para obtener ganancia propia y para los suyos, nada más.

Si alguien sufre o siente lo mismo que ellos, pues “que le ponga”, porque ellos están muy ocupados pensando en sí mismos como para poder pensar en alguien más. El resto de las personas no existen, les estorban o los ven como un fin para alcanzar sus objetivos personales. Aprovechados y saca ventaja es lo que son.

Son por ejemplo los mecánicos que hacen mal su trabajo o que inventan fallas que no existen, el dueño(a) del bar que siempre incluye una birra de más que usted no consumió en su factura para ganar más o que no pone los precios en el Menú, el corredor de bienes raíces que te dice que, si usted no le deposita ya y sin reembolso, el tendrá que darles la casa a otras personas interesadas, quien tiene una pensión de lujo que no ocupa y se queda en silencio, es la gente que pone a la venta artículos a precios exorbitantes queriendo hacerse millonarios en una sola transacción, por solo ejemplificar un poco.

Claro, otro gallo cantaría, si las agresiones y abusos fueran en su contra, están listos para defenderse a toda costa.

Puede que este fenómeno no sea una realidad social exclusiva de esta época, aunque puede que el Capitalismo y las condiciones actuales estén agravándolo, en general y a grandes rasgos es fácil apreciar como el tico promedio en su cultura y en sus valores es “saca-provecho” ante cualquier situación. Dos burdos ejemplos, cuando se hacen regalías o en los restaurantes tipo buffet en este país, a puro ojo la mayoría se “atipa” hasta más no poder y si pueden repetir, repiten y otro para llevarle a mi tía y otro para mi abuelita.

Yo sí creo que nuestra sociedad está diseñada para que seamos individualistas, donde solo y apenas, podamos preocuparnos por los nuestros y por nadie más, pero no podemos perder de vista la humanidad, no podemos dejar de lado los valores que históricamente nos han demostrado que nos va mejor cuando somos y actuamos como una comunidad.

Tenemos que pensar en los demás, en mi vecino y mi vecina, en quien no conozco pero que está a la par mía luchando su propia batalla para sobrevivir en esta vida. Recordatorio importante que le hago a los Ventajistas: no solo tus intereses y tus objetivos es lo único que importa en este mundo, todos estamos tratando de sobrevivir y a todos nos toca convivir en un mismo espacio. Yo tengo que pensar y ponerme en los zapatos de los demás, así como los demás también tienen que pensar en mí y ponerse mis zapatos, por más idealista que eso suene.

(*) Sofia Blanco Canet es Mercadóloga y Socióloga

sofi_bc02@hotmail.com