Google prepara una herramienta de IA generativa destinada a escribir artículos periodísticos

Washington, 21 Jul. (Portaltic/EP) – Google está probando una nueva herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generativa de producción de noticias, enfocada a ayudar a los periodistas a redactar artículos, que ya ha exhibido a directivos de medios como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.

Esta herramienta, conocida internamente como Génesis, es capaz de recopilar información, como detalles de eventos actuales, y servir como una especie de asistente personal para preriodistas y redactores, tal y como han confirmado personas relacionadas con la compañía a The New York Times.

En concreto, Google ha desarrollado una herramienta con la que espera ofrecer una tecnología responsable enfocada a alejar la indsutria editorial «de las trampas» de la inteligencia artificial generativa.

Google, por el momento, solo ha reconocido que se ha asociado con los editores de noticias, «especialmente con los más pequeños» y que está «en las primeras etapas de exploración de ideas» con este trabajo, en palabras de la portavoz Jenn Crider.

De ese modo, espera que con Génesis pueda «proporcionar potencialmente herramientas habilitadas para ayudar a los periodistas con su trabajo». Por el momento, esta herramienta se habría exhibido ante directivos de The New York Times, The Washington Post y New Corp, propietaria de The Wall Street Journal.

Desde este medio recuerdan también que tanto editores como creadores de contenido llevan tiempo criticando a Google y otras compañías desarrolladoras de soluciones de IA generativa por utilziar sus creaciones para entrenar estos sistemas sin ningún tipo de compensación.