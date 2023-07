Presidente de Cuba llama a actuar con rigor contra los delitos

La Habana, 20 jul (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó hoy a actuar con rigor contra los delitos e ilegalidades, al indicar que esos flagelos atentan contra la justicia social y la seguridad ciudadana, mientras profundizan las desigualdades.

Al intervenir en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en su X Legislatura, el mandatario expresó que ese esfuerzo debe articular a las instituciones, organizaciones de masas, sociedad civil, y con la importante participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

El jefe de Estado instó a enfrentar la actividad especulativa, la violencia, la corrupción, la vagancia, la vulgaridad y la indecencia, entre otros males, y a trabajar sobre las causas que provocan esos y otros problemas.

No podemos permitir que quienes no trabajan, no aportan y se mueven en un entorno de ilegalidad, ganen más que quienes laboran honradamente y protagonizan la historia de heroísmo cotidiano del pueblo cubano, apuntó Díaz-Canel, y remarcó la importancia de promover el comportamiento limpio y responsable de las instituciones, y de la familia cubana en general.

El Estado y el Gobierno no pueden estar ajenos a las actividades ilícitas, la indisciplina social, las manifestaciones de corrupción, los delitos de una economía paralela sumergida y sucia, hemos expresado rechazo, en eso tenemos consenso, apuntó.

La intervención del presidente del país caribeño se produjo en el contexto del debate realizado por los legisladores sobre los resultados de la implementación de directivas generales para el enfrentamiento a los delitos, ilegalidades e indisciplinas sociales.

Durante esa discusión, diversos diputados expusieron criterios y propuestas sobre cómo hacer más efectiva la lucha contra esos males y pidieron verlos como una cuestión multisectorial y multifactorial, en la que deben involucrarse los más variados actores.

El presidente consideró que los planteamientos realizados en torno a este tema constituyeron un debate sincero que refleja un conocimiento de la realidad del país, y la voluntad de perfeccionar la sociedad para alcanzar la prosperidad y mayor justicia social posible.

Al mismo tiempo, señaló que la prensa occidental puede especular con estas discusiones honestas, cuando existe el propósito contra la isla de crear un clima de inseguridad y desconfianza ciudadana que fracture la unidad popular, al exagerar hechos delictivos o manifestaciones de violencia.

Cuba vencerá, afirmó el gobernante, quien resaltó que los mencionados flagelos serán combatidos con unidad, coraje, justicia, determinación, orden, disciplina y efectividad.