Todo comienza con el populismo

Sin ir muy lejos, podemos adivinar el futuro de un país con leer un poco. Este último siglo, del 1923 hasta el 2023, cien años bastan para comprender la situación política de un país, en este caso el nuestro.

La gente vota, los malos gobernantes llegan de la mano de la mayoría, aunque no sea abrumadora. Rápidamente entendemos que un voto no hace la diferencia, pero multiplicado por miles o cientos de miles sí.

Hemos tenido en Costa Rica, durante más de cuatro décadas, pésimos Presidentes, hoy para muestra, un grupo de ellos hace el ridículo condenando a Chaves.

Quisiera exponer algunos casos de países cercanos, no obstante el espacio no da para eso, me referiré a Ortega/Murillo y Chávez/Maduro; ambos casos en el ojo del huracán.

El primer paso para conseguir un populista en el poder, es esencialmente haber dejado a los poderosos millonarios hacer lo que les dé la gana, negocios a expensas del estado cobijados a la sombra del poder político.

Venezuela fue cultivando durante muchísimos años, el descrédito de los políticos y la desesperanza de las clases más vulnerables, hasta que el pésimo Presidente Carlos Andrés Pérez, le entregó en las manos la llave del poder a Hugo Chávez Frías. Éste, un militar inteligente (es casi un oximoron), vio la oportunidad de hacerse con el poder y no la desaprovechó, al contrario, apenas llegado al poder comenzó a tomar medidas que lo llevaron al pedestal de la fama, creando la necesidad de eternizar esta situación, fue destruyendo un anticuado sistema de gobierno, creado por los ricos y poderosos para proteger sus vidas y haciendas.

Chávez logró como todo dictador, crear con la ayuda de su amigo Fidel (experto en este tipo de mañas) un ejército paralelo de mercenarios, que acabarían con el poder del ejército regular y sus chafarotes. Después le tocó el turno al órgano judicial y el tribunal electoral. Con una oposición ignorante y dividida por el poder económico, la mesa estaba servida.

A su desaparición, ese grupo en el nuevo centro del poder, no pudo elegir alguien mejor para sustituirlo: Maduro, un don nadie que aceptaría todo lo que tuviera que aceptar. Hoy, estas centenas de miles de venezolanos que vemos diario, son hijos de las clases poderosas que usufructuaron el poder por más de un siglo, son riadas de desplazados que aprovechan la situación económica difícil de su país, para largarse rumbo al sueño americano (paralelamente la economía estadounidense enferma, necesita mano de obra barata).

El otro caso es Ortega, un don nadie que se apropió del “Sandinismo” y se ha entronizado en el poder. Lo mismo, las eternas clases económicamente poderosas, no quisieron hacer las reformas necesarias y crearon el caldo de cultivo para una dictadura populista.

Los nicaragüenses han migrado siempre, las necesidades de la economía y los gobiernos dictatoriales, los han empujado a venirse a Costa Rica mayoritariamente.

Hoy vi con asombro algo nunca visto, una diputada al frente de su bancada se pasan en bloque a un nuevo partido, para apoyar a Rodrigo Chaves, que en medio de casi un siglo de asaltos al erario por los políticos de siempre, ha hecho creer a la mayoría que él es el mesías. Se mudaron en bloque a su nueva casa, aludiendo que son el futuro.

Por desgracia, algunos de los que han recibido asilo en nuestro país, siendo perseguidos en el suyo, han injertado su cultura (idiosincrasia política latina y ladina) en medio de nosotros, creando mediante un sofisma de distracción, el caos político. Es en estos movimientos donde incuba el germen del populismo.

Desgraciadamente las masas son manipulables: mamá amasa la masa, Varguitas dixit.

Consummatum est.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico