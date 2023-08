La «valiente» dictadura de los Tinoco: El atroz crimen del periodista Rogelio Fernández Güell (II Parte)

Crimen de Estado de lesa humanidad que ha quedado en la impunidad.

*Viernes 15 de marzo 1918, 10:35 a.m Rio El Cedro Buenos Aires Puntarenas*

«Si disparas y me matas, eres un vil Cobarde al igual que los Tinoco,quienes te han contratado para asesinarme..!!»

Fueron las Últimas palabras que expresó el Periodista y Director del Periódico El Imparcial, Rogelio Fernández Güell, a su asesino material PATROCINIO ARAYA QUESADA,antes de ser vil y cobardemente asesinado por parte de este SICARIO contratado por los «Valientes»hermanos TINOCO, según así fue confirmado, tanto por el propio asesino, como por el Maestro Marcelino Garcia Flamenco, como por la señora esposa del primer Mártir de las Libertades Públicas de Costa Rica, según se reseña a continuación, por vez primera en Costa Rica,

5 contra 50…!

En efecto,para ese instante ,ya Rogelio al igual que sus compañeros de armas, se encontraban heridos y se habían entregado los 5, mediante un pañuelo blanco, entregando sus armas al grupo de 50 oficiales «elite» del Ejército de Costa Rica, cuyo Jefe era el «Coronel» el Sicario Patrocinio Araya Quesada.!

Pese a los ruegos de respeto a la vida con base en la normativa que regula la materia, Patrocinio, con una saña propia de los asesinos a «sueldo» procede a Ejecutar a Rogelio y a los cuatro compañeros, salvándose de Milagro, mi pariente Salvador Jiménez, quien se hizo el «muerto»y fue el único sobreviviente

Y para que no quedará ninguna duda, de este atroz asesinato de Rogelio, le hace arrancar un mechón de su cabeza, delante del Maestro Marcelino Garcia Flamenco, para cobrar la «recompensa»ante los Tinoco y ante el Dueño del Periódico La Información, voz oficial de la dictadura.

En efecto fueron los «Valientes» Federico y José Joaquín Granados, amparados en su base de poder que le otorgaba ser «Presidente de la República» Ministro de Guerra y gestor de la Dictadura Tinoquista y el Primer Designado a la Presidencia de la República, quien le ordenó a su Coronel y subalterno en “armas”, *Patrocinio Araya Quesada*, que matara al señor periodista-escritor y entonces Diputado de la República ROGELIO FERNANDEZ GUELL y a todos sus compañeros, si los encontraba, con la siguiente orden que aparece visible en el expediente XXX de la sumaria de Fernández Güell y sus compañeros asesinados vilmente el 15 de marzo de 1918, en el bajo del río el Cedro, en Buenos Aires de Puntarenas:

“E) Al folio 306 se encuentra el semanario humorístico “Bohemia” de diecisiete de diciembre de mil novecientos veintidós, en el que a la página siete se publica una carta suscrita por Patrocinio Araya donde éste afirma que el Ex Ministro de Guerra, Joaquín Tinoco, ante varias personas y al salir la expedición de Buenos Aires, le dio la siguiente orden: “No señor, nada de presos; matarlos y darles cristiana sepultura, pues ustedes no me van a quitar después todos los familiares de encima para que los ponga libres y volver a la misma”**

No sólo le bastó asesinar de forma VIL Y COBARDE a Rogelio, a Carlos Sancho Jiménez, a Garbanzo y a Porras,-el único que se salvó fue mi pariente SALVADOR JIMENEZ- sino que también le arrancó un mechón de su cabello como señal para cobrar su recompensa ante el director y Dueño del Periódico la Información.

Esta aseveración efectuada por el autor material de dicho crimen, es respaldada por la esposa y compañera de lucha de don Rogelio Fernández Güell, doña Rosa Serratacó y Soley, quien reseña como ROGELIO y sus COMPAÑEROS, se habían rendido y entregado las armas a sus enemigos y después por orden de PATROCINIO ARAYA, invocando ÓRDENES DE LOS TINOCO, los ejecutaba estando indefensos y heridos y habiendo entregado sus armas, haciendo responsable directo de dicho Atroz Crimen, al Gobierno de la Dictadura Tinoquista, donde solicita que se traiga a los estrados judiciales, al que fuera el señor Presidente de la República, según así es reconocido por el Gobierno de Costa Rica, al dictador Tinoco.

Por vez primera y en exclusiva, el pueblo de Costa Rica, verá el testimonio de la señora esposa de Rogelio, cien años después de ocurrido este crimen.

«Señor Juez Segundo del Crimen.

Yo, Rosa Serratacó y Soley, mayor de edad, viuda de oficios domésticos vecina de esta ciudad, con todo respeto manifiesto:

Según es del dominio público, mi señor esposo, don Rogelio Fernández Güell, mayor casado, periodista, de este vecindario, se alzó en armas contra el pseudo Gobierno tiránico de Federico Tinoco Granados, motivo por el cual se le persiguió empeñosamente desde el día veintidós de febrero de mil novecientos dieciocho, fecha en que él inicio la revolución, *con órdenes estrictas de ultimarlo junto con sus compañeros de campaña, Joaquín Porras, Ricardo Rivera ,Jeremías Garbanzo, Carlos Sancho Jiménez y Salvador Jiménez Alpizar, quienes habiendo llegado el día quince de marzo en la mañana a la villa de Buenos Aires del Cantón de Osa de la Provincia de Puntarenas, en busca de la frontera con Panamá, fueron detenidos y atacados inesperada y violentamente por la escolta del Gobierno, que los perseguía, comandada por Patrocinio Araya(…)convencido de que era inútil toda resistencia y ansioso de salvar la vida, (Rogelio) *manifestó se rendía y en señal de ello agitó su pañuelo blanco, sin que esto le valiera, pues Patrocinio Araya, que llevaba órdenes terminantes de sacrificarlo y cuya insólita perversidad era sorda a la compasión, él personalmente, se le acercó a don Rogelio y le disparó todos los tiros de su revolver sobre el cráneo, rematándolo en el acto. A corta distancia de don Rogelio, fue ultimado al mismo tiempo su compañero Joaquín Porras e igual suerte corrieron Rivera, Sancho y Garbanzo, quienes al retirase en precipitada fuga, en vista del peligro que les amenazaba y de la muerte de sus compañeros, fueron sorprendidos por catorce “foragidos”, que estaban emboscados a la es “expectativa”,**

“….**Comprende mi acusación al Ex Dictador Federico A. Tinoco Granados y a sus secuaces Santos, Solórzano, Guevara y cuantos otros resulten culpables, directa o indirectamente.”**(Se suple el subrayado).

San José 27 de octubre de 1919.

Firma Rosa Serratacoi de Fernández.»

Coincidente con la declaración de la señora esposa de Rogelio, se encuentra la manifestación realizada por el Maestro Marcelino Garcia Flamenco, sobre este atroz crimen de Rogelio y sus cuatro compañeros, aparecida en el Periódico Star Herald de Panamá.

“ …como hubiera oído decir que Arana había ultimado sin necesidad a Fernández Guell, que ya herido en la rodilla se había dado por vencido, interrogué a aquel sobre el particular y me contestó con mezcla de disgusto, saña y cínica satisfacción: “Si, yo lo maté con mi propio puño: estoy satisfecho..”. Con el máuser.”

Y segundos después: “ A esa gente no podía llevarla viva, maestro, tenía órdenes expresas…”.

“…después de que Araya, descargó su revólver sobre Fernández Guell, le dio dos palmadas de satisfacción en la espalda al propio tiempo que le dirigía una expresión y en seguida pidió una navaja *y le cortó un mechón de la Cabeza..” (*Se Suple el subrayado). Marcelino García Flamenco. Periódico Star .David . Panama. Marzo 1919.

“…Este atroz, cobarde y vil asesinato en perjuicio de Rogelio, como también de Carlos Sancho, Jeremías Garbanzo y Ricardo Rivera, había conmocionado al país entero.

Gracias a los apuntes tomados por el Maestro Marcelino, que escuchó los balazos mientras estaba dando clase

Cuando García empezó a escuchar los tiros suspendió la clase; los niños se refugiaron en la casa del cura, y un vecino le contó que habían baleado a Rogelio Fernández Güell y a sus acompañantes Carlos Sancho, Jeremías Garbanzo y Ricardo Rivera.[4]()​ Marcelino García se dirigió al lugar».

Derivada de esta publicación efectuado por Marcelino, los «Valientes» hermanos Tinoco, le ponen Precio a la cabeza de Marcelino,

Esa será nuestra próxima entrega, de esta Historia ocultada por los HISTORIADORES SERVILES Y OFICIOSOS de nuestra Historia Patria.

Y para finalizar el Sicario PATROCINIO ARAYA, recibe SUS «HONORARIOS» mediante Giro de la SECRETARIA DE HACIENDA, quien extraña y coincidentemente dicho MINISTRO, era el dueño del periódico LA INFORMACION.

Con ese dinero Patrocinio compro su casa de habitación, por dónde pasa el Tren ahí cerca de la Castellana, gracias al atroz crimen de ROGELIO FERNANDEZ GUEL,

CREDITOS.

1. Fotografía del Periodista y Director del Periódico el Imparcial, Mártir de las Libertades Públicas de Costa Rica ROGELIO FDEZ GUELL.

2. Fotografía cuando fueron exhumados los cadáveres de Rogelio Fdez Guell y sus 4 compañeros, cerca del Rio el Cedro en Buenos Aires Puntaren de 1923′,de Carlos Sancho Jiménez, de Jeremías Garbanzo y de Porras, asesinados por Patrocinio Araya Quesada, asesinados cuando ya se habían entregado por ordenes directas del señor General Y Ministro de Estado JOSE JOAQUIN TINOCO GRANADOS, según ha sido reseñado

4. Misa de Tropa y «Acción de Gracias», del Domingo 17 de marzo de 1918, en que aparece el Valiente «JJ TINOCO al lado del Obispo de entonces