Rusia denuncia que Francia impidió a periodistas rusos estar en rueda de prensa de Macron

Moscú, 10 sep (Sputnik).- Rusia exige disculpas de Francia por impedir en Nueva Delhi el acceso de los periodistas rusos a la rueda de prensa del presidente francés, Emmanuel Macron, lo ocurrido representa «una manifestación de racismo», declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

El domingo se supo que no se permitió que los corresponsales de RIA Novosti y la periodista rusa Ekaterina Nadolskaya asistieran a la rueda de prensa del líder francés al margen de la Cumbre del G20.

«Esa política, impregnada de falsedad, arrogancia y un complejo de exclusividad, jugará en última instancia contra sus promotores. Consideramos que lo ocurrido también es una manifestación flagrante de racismo y nacionalismo agresivo, ya que el incidente se basa en un acto de discriminación por motivos de nacionalidad. Exigimos disculpas del Palacio del Elíseo ante los representante de los medios de comunicación», escribió Zajárova en su canal de Telegram.

La diplomática recordó que París, además de abrir una «caza de brujas» en su espacio informativo y eliminar los medios rusos de su ámbito público, ahora exporta fuera de Occidente el desprecio ante la diversidad de opiniones y los derechos a la información.

«Hoy en día en Rusia están acreditados representantes de 11 medios de comunicación franceses. Todos ellos tienen libre acceso a los eventos de prensa de la Cancillería de Rusia. Por cierto, nadie impidió que el corresponsal de la agencia France-Presse y el operador asistieran a la rueda de prensa de hoy del ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sobre los resultados de la cumbre del G20», concluyó la portavoz.

La periodista Nadolskaya, al comentar el intento de arrebatarle el móvil de la representante del servicio de prensa francés, advirtió que, posiblemente, ella sentía envidia ante el éxito alcanzado por Rusia en el evento del G20, «y decidió por alguna razón verter toda su ira sobre mí».

La representante de la prensa rusa agregó a Sputnik que, a pesar de la humillación organizada por el servicio de prensa de Macron, los periodistas de varios países presentes en el incidente le expresaron su apoyo.

«Ellos, viendo lo que estaba pasando, comenzaron a disculparse y me pidieron que no me preocupara. Son periodistas de la India, China, África, incluso había algunos europeos», dijo la interlocutora de la agencia.

O Macron até de jornalistas russos tem medo. La gente de seguridad del presidente francés Emmanuel Macron no dejó que los periodistas rusos entraran a su rueda de prensa en la cumbre del G20 en India pic.twitter.com/L8CqrbDas9 — Brandão José Gonçalves Alves (@BrandoGonal1) September 10, 2023

Nadolskaya, al referirse a la perspectiva de que París se disculpe, citó las palabras de Mahatma Gandhi: «Cada vez que te enfrentas a un oponente, vence con amor». (Sputnik)