Ecologistas presentan amparo en defensa de cuatro felinas en cautiverio en Costa Rica

San José, 29 sep (Elpaís.cr).- Por tratarse de seres sintientes, un grupo de estudiantes universitarios presentó un recurso de amparo a favor de cuatro felinas reducidas a cautiverio con fines comerciales en un zoológico de la Región Huetar Norte de Costa Rica.

Los estudiantes quieren mejores condiciones para cuatro felinas, conocidas como «caucel titi», «tigrilla», «marta» y «puma nito», además de un manigordo, quien no posee un nombre, las cuales son sujetos sintientes no humanos y con derechos.

De acuerdo con la literatura, un ser sintiente tiene conciencia de lo que ocurre en su ambiente y de cómo lo afecta, tiene capacidades cognitivas (no necesariamente iguales a las de los humanos) y es capaz de sentir emociones (positivas como felicidad y negativas como miedo).

El caso ante la Sala Constitucional fue presentado inicialmente como un Habeas Corpus pues así se hace en otros Estados como Argentina Colombia o Mexico, pero los magistrados le dan curso como amparo, posiblemente por ser conservadores en la materia, explicó el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez.

Para Sagot este es un caso emblemático luego del de el león kibú, pues nadie en Costa Rica reclama judicialmente sobre vida digna que deben tener y dar los zoológicos y refugios a los animales que son seres sintientes.

Los universitarios que cursan Derecho Ambiental manifestaron que las felinas se encuentran ubicados en San Carlos, específicamente en un terreno que administra el Centro de Rescate para Vida Silvestre La Marina. Sostienen que desde hace 4 años esas felinas están encerradas en jaulas.

Ante la Sala IV han manifiestado que esos encierros son un espacio reducido, artificial y no digno, que ha provocado que las felinas pierdan la posibilidad de movilidad, así como la imposibilidad de reintegración a un medio natural.

Comentan que lo anterior, ha tenido como resultado que sus estados de salud se deterioren, pues las felinas requieren grandes espacios para el buen desarrollo y calidad de vida.

Asimismo, añaden que se les ha degradado al no reconocer que es necesario que tengan condiciones de vida dignas y que alivianen el hecho de que habitan en cautiverio.

Alegan que «no existe razón para no trasladarlas inmediatamente a un refugio o santuario digno, donde puedan tener paz y mayor movilidad, en vez de estar atrapadas en una ambiente hostil totalmente deshumanizado, donde se cobra por su exhibición».

Además, reclaman que tampoco habría razón para que se evite la debida adecuación de las instalaciones y se adapten a las necesidades de las felinas, lo que en su criterio sería otra posibilidad u opción.

Denuncian que el espacio donde actualmente habitan y son mantenidas las felinas, es tan pequeño que mide pocos metros cuadrados y ello es totalmente irregular para un sujeto sintiente y menos de las especies a las que pertenecen, por lo que consideran que es violatorio a sus derechos tenerlas encerradas en vez de trasladarlas a un sitio más digno con amplitud y áreas verdes acordes a la naturaleza de vida silvestre que son, pues aunque estén encerradas no pierden su condición de seres de vida silvestre.

Manifiestan que las aludidas felinas, no han cometido crimen o delito alguno, pero al ser «cosificadas», pues han sido encerradas y mantenidas así para exhibición, perdiendo cualquier ápice de dignidad ue estas podrían tener.

Los universitarios mencionan que aunque llegaron ahí por una situación de un eventual accidente, ello no justifica que no tengan un espacio digno para vivir que sea más amplio. Arguyen que nuestra legitimación está dada, en que actuamos a favor de seres sintientes que ahora, por sus encierros, son víctimas.

Acotan que las felinas no tienen posibilidades de comunicarse como nosotros los humanos, pero viven en situaciones no dignas y no merecen estar en hacinamiento y encerradas.

Sostienen que los recurridos tienen la obligación de velar por que ellas sean tratadas dignamente como seres sintientes que son ya que tienen derecho a no estar encerradas en celdas pequeñas.

Responsabilidad del Estado

Reiteran que las felinas han vivido enclaustradas con muchísimas limitaciones de espacio, han perdido la posibilidad de ser reincorporadas a nuestros bosques por diferentes razones, tanto de salud como de domesticación; sin embargo, esto no debería limitar al Estado para que pueda asegurarse de que sean llevadas a sitios dignos y con mayor amplitud, en donde al menos puedan caminar más que algunos pocos metros al día y que estén acondicionado con elementos naturales que les permitan vivir en un lugar más acorde a su naturaleza silvestre.

Los estudiantes indican que es necesario que con base al artículo 50 de la Constitución Política, se comiencen a reconocer progresivamente derechos a la naturaleza y sujetos no humanos, que como seres sintientes viven, comen, se reproducen y mueren, al igual que nosotros los sujetos humanos, además que merecen vivir en condiciones dignas, aún, si es bajo encierro.

Señalan que tanto el Estado como las entidades públicas o privadas deben velar por el bienestar de la naturaleza, independientemente del valor que tenga para los seres humanos.

Por lo anterior, aseguran que independientemente del beneficio que pueda traer la exposición de las felinas para el centro de rescate, es necesario que velen por el bienestar de cada una de estas.

Por los motivos expuestos, solicitan la intervención de la Sala en el presente asunto.

De acuerdo con el trámite legal, los responsbles del zoológico tienen tres días para responder, una vez notificados por la Sala Constitucional.

Finalmente, el abogado Sagot Rodríguez ha cuestionado que «en otros Estados se han sacado de zoológicos primates vía habeas, pero acá evidentemente no se acepta por conservadores y se ve la vía sólo hábil para humanos!».