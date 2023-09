Vucic asegura que no tiene intención de enviar tropas a territorio kosovar, según medios

Moscú, 30 sep (Sputnik).- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró que no tiene intención de ordenar a las fuerzas armadas que crucen la línea administrativa que separa Kosovo del resto del país porque Belgrado no quiere una guerra, informó el diario Financial Times.

Anteriormente, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que Estados Unidos ve una concentración sin precedentes de fuerzas serbias cerca de la línea administrativa con Kosovo y pide a Belgrado que las retire.

«El presidente serbio dice que no tiene intención de ordenar a las fuerzas armadas de su país que crucen la frontera (línea administrativa) con Kosovo», escribió el periódico, citando una declaración de Vucic a la que tuvo acceso.

El presidente serbio señaló que reducirá el número de tropas serbias en la zona porque una escalada del conflicto sería «contraproducente», añade la nota.

«¿Cuál sería la idea? ¿Destruir nuestra posición que hemos estado construyendo durante un año? ¿Destruirla en un día? Serbia no quiere la guerra», declaró Vucic al medio.

El 24 de septiembre, el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, denunció un ataque a la policía en la aldea de Banjska, en el norte.

Sin ofrecer pruebas, Kurti responsabilizó a Serbia del incidente que causó la muerte de un agente.

La policía de Kosovo informó que los atacantes utilizaron armas de fuego, granadas de mano y pistolas paralizantes.

Las fuerzas kosovares, según Kurti, cercaron en la zona del incidente a unos 30 hombres fuertemente armados.

El jueves por la noche, Vucic instó a los serbios de Kosovo y Metohija a proteger sus derechos pacíficamente y dijo que los serbios que murieron el domingo no eran terroristas, sino que habían sido provocados por las autoridades albano kosovares en Pristina.

El lunes 25, el fiscal especial de Kosovo, Naim Abazi, informó que al menos cuatro serbios murieron en los enfrentamientos.

Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 la independencia unilateral de Serbia.

Desde entonces fue reconocido por decenas de países, particularmente EEUU, Canadá y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, pero no por la propia Serbia, Rusia, China, Argentina, Brasil y España, entre otros. (Sputnik)