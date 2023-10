Dominicana estudia flexibilizar cierre fronterizo con Haití para reactivar comercio

Santo Domingo, 6 oct (Sputnik).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, indicó este viernes que estudia flexibilizar el cierre de la frontera con Haití a fin de reactivar el comercio binacional, pero descartó la idea de reabrir los pasos migratorios.

«Aún se puedan tomar medidas para flexibilizar; yo reitero lo que he dicho: esta frontera no va a ser igual; aquí vamos a tener muchos más controles en todos los órdenes, (…) porque ya la República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente», enfatizó el mandatario en el marco de una sorpresiva visita a la frontera.

El 15 de septiembre el gobernante quisqueyano ordenó el cierre total de la frontera terrestre, aérea y marítima, como respuesta a la crisis provocada por la construcción de una canal que desviaría a territorio haitiano las aguas del limítrofe río Masacre.

Desde la ciudad de Dajabón (extremo noroeste), Abinader reiteró que la parte migratoria de la frontera va a seguir cerrada.

El presidente dominicano aseguró que conoce las afectaciones sufridas por pequeños agricultores y comerciantes debido al cierre fronterizo.

En consecuencia, explicó que el Gobierno realiza acciones de mitigación con el concurso de varias instituciones estatales.

El jefe de Estado reiteró que as medidas adoptadas por su Gobierno están enfocadas a la protección del interés nacional.

Manifestó que como nación no pueden permitir la construcción de obras para desviar los recursos hídricos del área fronteriza, y más sin ningún tipo de consulta tanto técnica como ambiental.

Finalmente, recordó que los trabajos realizados desde el lado haitiano afectan el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el cual estipula que las aguas fronterizas deben ser comanejadas entre los dos países. (Sputnik)