Los delitos financieros en Costa Rica gozan de absoluta impunidad

Columna Poliédrica

Las cosas que suceden en el sistema financiero costarricense son increíbles. Desde hace tiempo se vienen dando situaciones en que la Fiscalía de la República ha evidenciado su ineficacia e inefectividad, se trata de acciones delictivas que no son investigadas o lo son con una decidia pasmosa; en otras palabras, la impunidad campea a sus anchas y eso también incentiva más hechos de ese tipo.

La última situación que se ha dado es la del Banco Nacional de Costa Rica. Son demasiados millones de colones lo que no aparecen física y contablemente, es decir, se ha dado una sustracción de dinero en el ente bancario más grande de Costa Rica y aquello es como si se hubiera extraviado cien o doscientos colones.

El descaro ha llegado a tales proporciones, que con una disculpa quieren dar por saldado el asunto. Como es un patrocinador con una pauta publicitaria fuerte, en los medios de comunicación y particularmente en los noticiarios, se dan por satisfechos con las excusas que hace el máximo personero de este ente financiero; sin embargo, hay tres mil doscientas millones de razones para que la Fiscalía General y los noticiarios de los medios de comunicación indaguen qué pasó en el Banco Nacional.

Tampoco han indagado lo ocurrido en el Banco de Costa Rica. Tuvieron que salir inversionistas a denunciar lo que pasó en uno de los Fondos de Inversión que administra una dependencia de ese Banco, para que la situación trascendiera y fuera de conocimiento público; en otras palabras, se generó todo un proceso para tratar de justificar lo que a todas luces fue una inversión inmobiliaria fraudulenta, pagándose sobreprecios en relación con unas propiedades que favorecieron a personas que no necesariamente fueron los inversionistas.

Otro asunto que se para el sol a ver es lo que pasó con los diferentes fondos relacionados con los trabajadores. Me refiero al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) cuyos dineros han sido objeto de malas inversiones por parte de los diferentes administradores de esos y otros fondos; esta situación generó consecuencias reales, a saber: que los trabajadores dejaran de percibir rendimientos que serán irrecuperables, a pesar del discurso actual respecto de la recuperación de las carteras de inversión.

Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el caso de Aldesa. La situación que han tenido que vivir las personas que perdieron su dinero en ese fraude financiero es intolerable, la Fiscalía General de la República no hace nada y los perjudicados tienen que estar mendigando justicia; mientras tanto, los responsables de esa empresa financiera andan en la calle como si no hubieran hecho absolutamente nada, es decir, se sienten intocables y se corre el peligro que este caso duerma el sueño de los justos y finalmente se declare la prescripción de la causa.

En Costa Rica la justicia en relación con los delitos financieros ni es pronta, ni es cumplida. Vamos a decirlo sin ningún tipo de filtro, el sector financiero en nuestro país se siente intocable y actúan con una impunidad absoluta; ninguna de la instancias encargadas de controlar, reprimir y sancionar los delitos financieros hacen nada, sin embargo, todos los que están en ese sector se sirven con la cuchara grande y se escudan en un discurso técnico que la gente común no entiende.

Costarricenses hay personas que se están robando el país y lo están haciendo frente a nuestros propios ojos. Lo que tanto costó construir después de la segunda mitad del siglo XX, lo están transformando en negocios privados que solo benefician a unos pocos; y como si ello no fuera poco, ahora están defraudando a los ahorrantes y se están llevando el dinero sin que nadie haga nada, se trata de un asalto sin pistolas, ni balas, es un asalto a la dignidad y a la inteligencia del pueblo costarricense.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot