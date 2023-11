Venezuela acusa a ExxonMobil y EEUU de incubar un conflicto militar en el Esequibo

Caracas, 11 nov (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el viernes a la empresa petrolera ExxonMobil y al Comando Sur de EEUU de sembrar un conflicto militar en el territorio del Esequibo, en disputa con Guyana.

«Están incubando la ExxonMobil y el imperio estadounidense por detrás, el Comando Sur están incubando un conflicto militar en esa zona, igual que hace más de 100 años que los británicos amenazaban con tomar el oriente de Venezuela para ellos», detalló el mandatario durante un contacto con los militantes del Partido Patria para Todos (PPT-coalición de izquierda) transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

El jefe de Estado agregó que el Gobierno de Guyana está bajo las órdenes de la petrolera estadounidense, a la que acusó de querer saquear los recursos energéticos del territorio en disputa.

Maduro también dijo que el Laudo Arbitral de París fue una «gran trampa» para despojar a Venezuela de su territorio, y aseguró que en esta ocasión los ciudadanos defenderán su derecho histórico a través del referéndum consultivo del 3 de diciembre.

«Me he sumado a la convocatoria del referéndum consultivo que ha hecho la Asamblea Nacional, no habrá fuerza en esta tierra, no existe fuerza que vaya a parar o a detener el referéndum consultivo del 3 de diciembre», apuntó.

El mandatario subrayó que la consulta pública es una iniciativa de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

Más temprano, el Gobierno rechazó en un comunicado un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la controversia territorial con Guyana por el Esequibo, al considerar que el organismo intenta desvincularse de la crisis bilateral.

Venezuela recordó al secretario general de la ONU, António Guterres, que el 25 de febrero de 2018 advirtió la necesidad de respetar el Acuerdo de Ginebra de 1966, reiterando la carta enviada a su predecesor, Ban-Ki Moon, en fecha 15 de diciembre de 2016.

Las tensiones entre Caracas y Georgetown aumentaron después que Guyana recibiera ofertas por ocho de los 14 bloques petrolíferos que salieron a licitación en diciembre de 2022, y entre las que se encuentra la empresa ExxonMobil.

Venezuela consideró a dicha situación como una confabulación de EEUU con la ExxonMobil para despojar al país de sus derechos sobre el territorio.

El parlamento venezolano convocó el 21 de septiembre a un referéndum consultivo para que por la vía del voto los venezolanos manifiesten su opinión en torno a la disputa.

Georgetown calificó la iniciativa como un «plan siniestro de Venezuela de apoderarse de territorio guyanés», e introdujo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para frenar la consulta. (Sputnik)