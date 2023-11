Cuando los políticos destrozan la esperanza

He pasado mi vida, que ya es larga, criticando a los políticos en general. Tienen tres etapas: cuando andan tras las canoas de la sal, es cuando buscan votos y ofrecen todo lo que la gente desea. La otra etapa es cuando cruzan las piernas en el sillón del poder a ordeñan las ubres turgentes del estado; la tercera etapa cuando el pueblo los repudia condenándolos al ostracismo.

Yo hace muchos años dejé de votar, no le encontré sentido, todos mienten, en todos los países, son por así decirlo una especie de homo sapiens involucionado.

He estado vinculado a la República de Panamá desde hace casi medio siglo, me casé con una panameña y eso me acercó a conocer profundamente la historia de ese país. Conocí Panamá cuando estaba sometido a una dictadura vulgar y silvestre, primero con Torrijos y después con Noriega, Panamá tenía la famosa “Escuela de las Americas”, ubicada en la antigua Zona del Canal, donde se preparaba a los dictadores de toda la America Latina, conocí muchos amigos perseguidos por las dictaduras y también conocí otros vividores de los dictadores. Este asunto me llevó a amar mucho más profundamente a mi patria Costa Rica, había tenido la suerte de nacer en un país privilegiado por la naturaleza y por los colonos que destacaron por su laboriosidad y sentido de solidaridad humana.

Leyendo hace cuatro décadas el libro de Constantino Lascares, me gustó ver como este filósofo recalcaba que los presidentes de Costa Rica habían sido mayoritariamente buenos, aunque su estudio llegaba hasta Oduber, pero creo que hasta hoy han sido “mejores que peores”. Deberían ser solo mejores, pero el mal es inherente a la naturaleza humana, mucho más cuando se ejerce el poder. La clase política ha sido nefasta en todo el mundo, tras la caída del terrible imperio de los Habsburgo, tras el balazo de Sarajevo en 1914, la monarquía ociosa y sin vergüenza fue sustituida poco a poco por los políticos de oficio, de este modo vemos que el que ayer fue diputado hoy es ministro y mañana director de una institución autónoma, días después será embajador, o sea son la “neoaristocracia” en todos los países. Me he preguntado cómo puede un senador en EEUU lograr eternizarse cuarenta años en el poder, máxime en los que se autodenominan la democracia más sólida del mundo, donde Trump y Biden han dictado cátedra de disparates indignos de un país civilizado.

Cuando Roma convirtió aquellas momias del Senado en eternos, luego de asesinar a Julio César, dieron paso a dictaduras que no tenían nada que envidiar a Stalin, Chaves, Hitler, Mao, Castro, Ortega, Stroessner, Maduro, etc etc el senado pasó a ser decorativo en la punta del puñal de Brutus.

Todo es cíclico en la historia de la humanidad, porque la maldad humana nunca logró evolucionar, somos tan nocivos como el primer Sapiens o el primer Neanderthal, nuestra incapacidad de evolución estará siempre en nuestro ADN.

Costa Rica se llenó de golpe y porrazo de inmigrantes, nuestra idiosincrasia se modificó para mal, hoy tenemos las calles plagadas de asesinatos y nos hemos acostumbrado a ellos, no digo que sean extranjeros, pero si producto de esa mezcla sin pies ni cabeza.

Hoy cuando escribo estas líneas, estoy en Panamá en medio de protestas, que desde la negra época del nefasto dictador Noriega no se veían, los bloqueos me tienen aislado, lo único bueno es que puedo leer y escribir en paz. En medio de unas negociaciones que no comprendo, el presidente reselló un proyecto de ley para autorizar la minería, a todas luces dañina. Las protestas no son simple inconformidad, los ciudadanos están hartos de tanta mentira, se han levantado contra la clase política masivamente.

Cuando Panamá podía haber evolucionado hacia el ecologismo, el turismo ecológico y un nuevo sistema agropecuario, cae en los destrozos que causa la minería a cielo abierto, que en Europa se considera obsoleta y desterrada. Canadá es feliz destrozando ecologías ajenas “remember el crucitas de Oscar Arias”, pero ellos se consideran un país desarrollado, como si el daño ecológico en otro país no fuese además dañino para el mundo entero.

Hace treinta años, cuando los marines se llevaron al monstruo Noriega encadenado, yo les decía a amigos míos que sobre ellos descansaba crear y mantener la democracia nueva de Panamá, no lo hicieron, por lo que fuera y entonces en este momento todo se tambalea. Si los tres poderes no actúan de manera coherente, el mal habrá triunfado. Personalmente por ser extranjero, no participo en nada, solo observo para aprender y aprehender.

En Costa Rica ese discurso ambivalente del presidente, está dando sus frutos: muchos amigos míos fervientes chavistas, comienzan a mostrar disgusto y escepticismo con ese sueño.

Los políticos son personas mayoritariamente proclives al doble discurso.

Lo que sí me parece es que al fin Panamá va camino a reinventarse, aunque con pérdidas mil millonarias en dólares, será duro pero ninguna democracia se forja sin sacrificio.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico