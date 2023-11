Argentina: No llores por mí

Columna Poliédrica

Argentina ha elegido este domingo a Javier Milei. En otro tiempo esta persona jamás, jamás, hubiera podido llegar a ser candidato y menos Presidente de la República; sin embargo, en el siglo XXI estamos viendo el resurgimiento de este tipo de individuos y a personas que sucumben ante una retórica que los “entendidos” llaman antisistema.

Se trata de un fenómeno que no es exclusivo de Argentina. Ya hemos visto en diferentes latitudes la forma en que este tipo de personajes logran encandilar a personas que ponen su esperanza en discursos menos elaborados que los observados en la primera mitad del siglo XX; en otras palabras, la nueva narrativa, como dicen los entendidos, carece de un contenido coherente y lo único que importa es la estridencia del emisor del mensaje, es decir, ya ni siquiera hay ideología.

La economía de Argentina siempre ha sido el tema principal en todas las campañas políticas de ese país. Cuesta entender las razones que han llevado a un país tan rico en recursos naturales, con un gran talento humano en todas las áreas del conocimiento, en fin, con un potencial enorme como pueblo, a vivir en una permanente crisis económica; en otras palabras, han tenido la mala fortuna de soportar políticos a los que el bienestar del pueblo argentino les importa poco y eso se ha visto reflejado, en el manejo irresponsable de una economía que debería ser de las más fuertes de América Latina.

Argentina debe prepararse para vivir cuatro años que nadie sabe a dónde los llevará. Como siempre en estos saltos al vacío, los que pagan los platos rotos son los ciudadanos con menos recursos, económicos, intelectuales, sociales y hasta culturales; desgraciadamente ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad y ha sido así a lo largo de la historia de Argentina; asistimos a una puesta en escena peor a la que se vivió cuando Carlos Saúl Menem llegó al poder, estamos en el preludio de un tiempo en que la sociedad argentina puede precepitarse al vacío y con ello arrastrar no solo a su pueblo sino también a sus vecinos.

En el momento que escribo esta columna, Javier Milei ya es el Presidente electo de la República Argentina. Siente uno un desconcierto, un dolor, una incertidumbre que es difícil de explicar por escrito o verbalmente; trato de buscar alguna analogía y me parece que debe ser el mismo sentimiento que pudo tener un alemán, cuando en 1933, vió como fue investido como Canciller, nada menos y nada más, que Adolfo Hitler.

No lloro por Argentina, pero sí me angustia lo que le pueda suceder a esa querida nación. Los argentinos son un pueblo que merece vivir bien, digno de que todos sus hijos puedan desplegar su talento en beneficio de los que menos tienen; no me imagino un escenario con más incertidumbre que el proyectado con el gane de Javier Milei, esperemos que no tengamos que llorar por Argentina y por los argentinos, pero tengo un presentimiento sumamente pesimista al respecto.

Y los demás países, especialmente los latinoamericanos, nos toca poner las barbas en remojo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

